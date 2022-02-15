"Він же нікого не вбив, не застрелив". Коломойський прокоментував ДТП з Трухіним

Бізнесмен Ігор Коломойський вважає, що депутат Верховної ради Олександр Трухін, якого звинувачують у причетності до ДТП 23 серпня минулого року під Києвом, не скоїв серйозного правопорушення і може відбутися адміністративною відповідальністю.

Про це Коломойський заявив в інтерв’ю виданню "Українська правда".

"Якби це був не Трухін, або інший депутат – ніхто взагалі не звернув би уваги. Правильно? І не було б такої дивної поведінки. Але він сам накликав на себе лихо. А потім ось це кумедне відео. Його ж обговорюють не через те, що він щось зробив, а за те, що він наговорив там у шоковому стані на камеру: "У ліс піду", — зауважив олігарх.

Бізнесмен вважає, що Трухін не вчинив серйозного правопорушення.

"А якщо завтра людина піде та повіситься? Усі скажуть: "а, все, шоу закінчилося, шкода". Або навпаки, не повіситься, а просто знищили, а в нього теж батьки, дружина, діти. Він же нікого не вбив, не застрелив, не пограбував, не зґвалтував", — підкреслив Коломойський.

На його думку, нардеп може відбутися адміністративною відповідальністю.

"Я не виправдовую Трухіна, і громадська думка така, що, напевно, великі підозри, що він був за кермом, і великі підозри, що він скоїв цю аварію. А він не міг цього робити, він повинен бути прикладом іншим. Я з усім цим погоджуюся. Але з погляду юридичної перспективи, за це у нас не садять. Максимум – адміністративна відповідальність", — зауважив бізнесмен.

Коломойський додав, що знайомий із Трухіним через бізнесмена Олексія Мартинова.

"Звичайно знайомий. Я на весіллі у нього був. Нормальний хлопець був. Він – колишній зять мого товариша Олексія Мартинова. Але вони розлучилися з його дочкою, зберігають якісь теплі дружні стосунки", — розповів він.

Що відомо

ДТП, у якому звинувачують народного депутата Олександра Трухіна, сталася 23 серпня 2021 року під Києвом, постраждали шестеро людей. Одразу після аварії ЗМІ повідомили, що водієм Audi A8, який власне скоїв дорожню пригоду, що зачепила три авто, був Олександр Трухін. Також лунали припущення, що він міг бути за кермом в нетверезому стані та намагатися уникнути відповідальності.

Трухін спочатку відмовився від спілкування з журналістами, на дзвінки не відповідав, а колеги по фракції на камери оминали цю тему. Згодом Трухін все ж таки підтвердив свою участь у ДТП, але сказав, що розповідати деталі йому заборонили слідчі.

1 лютого видання "Українська правда" опублікувало власне розслідування резонансної події з відеопідтвердженнями того, що Трухін намагався уникнути відповідальності, пропонував хабаря поліцейським, обіцяв "домовитися" з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським і тричі відмовився здати тест на алкоголь.

2 лютого Офіс генпрокурора відкрив кримінальну справу через пропозицію Трухіним хабаря співробітнику поліції. Того ж дня нардеп визнав, що намагався втекти з місця ДТП та заявив, що готовий скласти мандат.

Редакція видання "Українська правда" заявила, що передала НАБУ відеозапис з натільної камери співробітника поліції, на якому зафіксовано, як Трухін намагається втекти після влаштованої ним ДТП та пропонує правоохоронцю хабар.

Патрульний поліцейський Сергій Петрик, який 23 серпня 2021 року найпершим прибув на місце аварії з народним депутатом Олександром Трухіним ("Слуга народу") і запис із нагрудної камери якого оприлюднили журналісти, пояснив, чому одразу не повідомив керівництву про відео, на якому парламентарій начебто пропонує хабар у 150 тисяч доларів.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу