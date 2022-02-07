Патрульний поліцейський Сергій Петрик, який 23 серпня 2021 року найпершим прибув на місце аварії з народним депутатом Сергієм Трухіним ("Слуга народу") і запис із нагрудної камери якого оприлюднили журналісти, заявив, що парламентарій не звертався до нього після ДТП.

7 лютого Петрик вдруге прийшов на допит до Державного бюро розслідувань у статусі свідка у справі щодо ДТП і встановлення обставин справи. Журналістам після допиту Петрик сказав, що "історія із ДТП за участю Трухіна взагалі не вплинула на його щоденну роботу", передає "Укрінформ".

"Я працюю, заступаю на зміну, нічого не змінилося, і жодного тиску від керівників стосовно цієї ситуації у мене немає”, — зазначив Петрик.

Він також повідомив, що нардеп Трухін не звертався до нього після аварії.

Крім того, Петрик розповів, що на місці аварії 23 серпня торік був присутній чоловік у червоній футболці. У ДБР раніше повідомили, що на усіх камерах від Полтави до Борисполя за кермом Audi A8 Трухіна перебувала "особа в одязі червоного кольору".

При цьому Петрик уточнив, що не знає, чи була саме ця людина за кермом.

Що відомо

ДТП, у якому звинувачують народного депутата Олександра Трухіна, сталася 23 серпня 2021 року під Києвом, постраждали шестеро людей. Одразу після аварії ЗМІ повідомили, що водієм Audi A8, який власне скоїв дорожню пригоду, що зачепила три авто, був Олександр Трухін. Також лунали припущення, що він міг бути за кермом в нетверезому стані та намагатися уникнути відповідальності.

Трухін спочатку відмовився від спілкування з журналістами, на дзвінки не відповідав, а колеги по фракції на камери оминали цю тему. Згодом Трухін все ж таки підтвердив свою участь у ДТП, але сказав, що розповідати деталі йому заборонили слідчі.

1 лютого видання "Українська правда" опублікувало власне розслідування резонансної події з відеопідтвердженнями того, що Трухін намагався уникнути відповідальності, пропонував хабаря поліцейським, обіцяв "домовитися" з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським і тричі відмовився здати тест на алкоголь.

2 лютого Офіс генпрокурора відкрив кримінальну справу через пропозицію Трухіним хабаря співробітнику поліції. Того ж дня нардеп визнав, що намагався втекти з місця ДТП та заявив, що готовий скласти мандат.

Редакція видання "Українська правда" заявила, що передала НАБУ відеозапис з натільної камери співробітника поліції, на якому зафіксовано, як Трухін намагається втекти після влаштованої ним ДТП та пропонує правоохоронцю хабар.

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