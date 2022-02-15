Захисні споруди, розташовані на території Івано-Франківщини, можуть вмістити майже 100% жителів області. Система централізованого оповіщення працює справно. Про це на нараді в голови облдержадміністрації повідомив начальник управління з питань цивільного захисту ОДА Володимир Стебницький.
Він розповів, скільки укриттів є на Франківщині станом на 15 лютого та на яку кількість людей вони розраховані.
- В області є 790 захисних споруд. З них — 112 сховищ та 678 протирадіаційних укриттів. 78% споруд — повністю або обмежено готові до використання. Там можуть сховатися до 107 тис. людей.
- Крім того, на Франківщині є 937 найпростіших укриттів — підвалів, підземних стоянок. Вони можуть вмістити 198 тис. людей, що складає 18% від усього населення області.
- Також для укриття людей можуть використовуватися понад 200 тис. підвальних та інших заглиблених приміщень у приватних садибах (переважно у селах). У них можуть сховатися понад 700 тис. людей (64% прикарпатців).
"Ці захисні споруди дають можливість помістити майже 100% жителів області", — сказав Володимир Стебницький.
Він також доручив головам райдержадміністрацій і керівникам тергромад уточнити кількість захисних споруд у районі, громаді, місті, селі, селищі. Розрахувати, скільки людей вони можуть вмістити, а також оновити або встановити покажчики руху, інформаційні таблички на входах до укриттів.
Система оповіщення
Начальник управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації сказав, що в разі вторгнення місцеві теле- та радіокомпанії оповіщатимуть людей. Цей алгоритм в ОДА відпрацювали.
"У територіальній системі централізованого оповіщення використовуються дві радіохвилі та чотири телеканали, в місцевих системах — вісім радіохвиль та сім телеканалів. Також для оповіщення використовуються сайт облдержадміністрації та 10 найпопулярніших інформаційних сайтів області", — розповів Володимир Стебницький.
З його слів, у 2021 році фахівці провели 48 перевірок системи оповіщення. Вони підтвердили її працездатність. Володимир Стебницький додав, що керівникам тергромад необхідно передбачити фінансування для модернізації місцевих систем оповіщення.
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