Голова Івано-Франківської громади розповів, як місто формує тероборону

Налаштування системи оповіщення, масовий вишкіл та перевірка стану підвальних приміщень, — як Івано-Франківськ готується до можливого військового вторгнення, розповів міський голова Руслан Марцінків під час онлайн-спілкування.
"Маємо перші родини наших загиблих героїв, які приїдуть тимчасово погостювати в наше місто вже із завтрашнього дня", — сказав Руслан Марцінків.
Міський голова закликає жителів громади "не панікувати, а робити висновки" — розбудовувати територіальну оборону, допомагати військовим і бути максимально уважними до тих подій, які будуть відбуватися.
З його слів, наразі в Івано-Франківську налаштовують системи оповіщення. Для цього використають вуличне радіо та місцеве телебачення. Також влада міста готова випускати листівки.
Що робити іванофранківцям у випадку збройної агресії: слухати оповіщення, бігти у підвал або у цокольне приміщення. Покидаючи помешкання, взяти із собою речі для тимчасового перебування в укритті — тривожну валізу. Найбільше, чим можуть допомогти цивільні під час збройної агресії, — вступити до лав батальйону територіальної оборони.
Голова Івано-Франківської територіальної громади повідомив, що всім, хто вступає в батальйон тероборони, з міського бюджету виплачують 20 тис. грн "підйомних".
Зі слів Марцінківа, у школах і дитсадках громади навчають, "як діяти при певній загрозі". Також спеціалісти перевірили стан підвалів у навчальних закладах.
Руслан Марцінків пообіцяв жителям громади, що особисто інформуватиме про перебіг ситуації в Україні на тлі російської військової загрози.
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