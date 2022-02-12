З 10 лютого "Укрзалізниця" збільшила кількість приміських поїздів у напрямку Коростеня – відновила курсування двох пар приміських поїздів сполученням Київ – Коростень – Київ. Про це повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця" на своєму сайті.

АТ "Укрзалізниця" збільшує кількість приміських поїздів у напрямку Коростеня. З 10 лютого відновили курсування двох пар електропоїздів, що сполучають Київ та Коростень.

Електропоїзд №6601 Борщагівка – Коростень відправляється зі станції Борщагівка о 03:35, прибуває до Коростеня о 07:02. Зворотно цей поїзд вирушає з Коростеня під номером №6620 о 08:45 та прибуває до станції Борщагівка о 12:45.

Поїзд № 6615 Київ-Пасажирський – Коростень відправляється з Києва о 15:18 та прибуває до станції Коростень о 18:52. Зворотно потяг вирушає зі станції Коростень під номером №6634 о 20:30 та прибуває до Києва о 23:42.

"Рух цих поїздів призупинили навесні 2020 року через пандемію COVID-19. Наразі спостерігається збільшення попиту на напрямку, тому прийняли рішення про відновлення їх курсування", – зазначають в "Укрзалізниці".

Крім цього, у напрямку Київ – Коростень – Київ курсує ще три пари приміських поїздів: №6605/6624, №6611/6630, №6623/6610.

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