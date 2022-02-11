11 лютого протиепізоотична комісія Житомирської області внесла Житомир та сім навколишніх сіл до зони спостереженя через спалах африканської чуми свиней у колонії №4. Про це на своєму сайті повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації.

У своєму рішенні обласна протиепізоотична комісія визначила підсобне господарство Житомирської виправної колонії №4 неблагополучним пунктом та встановила там карантин.

Територія в радіусі трьох кілометрів визначена зоною захисту, а територія в радіусі ще п'яти кілометрів – зоною спостереження, в котру входить вся територія Житомира та села Сонячне, Світин, Глибочиця, Клітчин, Слобода-Селець, Станишівка та Зарічани.

В області затвердили план заходів щодо профілактики африканської чуми свиней, у зв'язку зі спалахом.

Що відомо

9 лютого у Житомирській виправній колонії №4 зафіксували спалах африканської чуми свиней.

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