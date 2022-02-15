На Черкащині за добу діагностували 1 192 нових випадки коронавірусу, повідомили в пресслужбі Мінохорони здоров'я України. Станом на 15 лютого в Україні зафіксували 29 724 випадків інфікування COVID-19.

За інформацією МОЗ, протягом минулої доби в області від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 13 черкащан.

За словами заступниці голови Черкаської обласної державної адміністрації, яка курує медицину, Лариси Кошової, з початку пандемії всього підтверджених випадків 153 885.

Із лабораторно підтвердженим діагнозом COVID–19 лікується 15 383 пацієнти.

На Черкащині за останню добу одужали від коронавірусу 628 людей. Загальна кількість одужалих за весь час пандемії черкащан — 135 625.

За словами Лариси Кошової, загальна заповненість ліжок в області становить 37,1%.

Що відомо

Із 28 січня Черкаська область перейшла до "помаранчевої" зони карантину. Про це повідомила заступниця начальника управління охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації Тетяна Бондар.

У Черкаській області вісім закладів (п'ять – "першої хвилі", п'ять – "другої хвилі"), де надають допомогу хворим на COVID-19. Розгорнуто 1 960 ліжок. Із них забезпечені кисневою підтримкою 1 808 ліжок, це 92%, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова. До цього списку планують додати ще дві лікарні.

В області працюють 101 пункт щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.

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