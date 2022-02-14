14 лютого у Яремчі, що на Івано-Франківщині, на прийомі у стоматолога вбили пацієнта. До кабінету забіг невідомий і кілька разів вистрілив у чоловіка із пістолета — він помер на місці. Поліцейські розпочали в області спецоперацію, щоб розшукати підозрюваного, інформують на Facebook-сторінці Нацполіції в області.

Як ідеться у дописі, приблизно о 18:45 на лінію "102" надійшло повідомлення про вбивство у місті Яремче.

"До поліції звернувся лікар-стоматолог, який сказав, що у приміщення стоматологічного кабінету забіг невідомий чоловік, кілька разів вистрілив у пацієнта і втік. Під час надання медичної допомоги травмований помер", — повідомлять на сторінці Нацполіції в області у Facebook.

Зараз на місці події працюють криміналісти, кінологи і слідчо-оперативна група. Вони з'ясовують обставини злочину і шукають причетних людей. В області проводять спеціальну поліцейську операцію, щоб затримати підозрюваного. До пошуків залучили всі оперативні служби і наряди поліції.

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