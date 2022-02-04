3 лютого приблизно о 2:00 в Івано-Франківську чоловік під час сварки поранив ножем свого товариша. Про це повідомили на Facebook-сторінці Нацполіції в області.
Поліцейські з'ясували, що 28-річний франківець повертався додому та зайшов до товариша, який живе на вулиці Коновальця. Під час розмови між ними виникла сварка.
"50-річний господар накинувся на гостя з ножем та поранив його в груди. Родич травмованого викликав медиків і поліцію", — йдеться у дописі.
За даними поліції, обидва чоловіки були п'яні.
Нападника затримали поліцейські. Невдовзі йому повідомлять про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.
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