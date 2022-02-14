Працівники Служби безпеки України в Івано-Франківській області затримали учасників кримінального угруповання, які захопили державний господарський об’єкт. Їм повідомили про підозру, на Facebook-сторінці відомства.

Фото: Поліція Івано-Франківщини За інформацією СБУ, організована злочинна група діяла на Прикарпатті впродовж серпня-листопада 2021 року

"СБУ встановила, що учасники угруповання захопили один з державних господарських об’єктів на території регіону. Його адміністративні приміщення використовували як "штаб" для координації протиправної діяльності", — йдеться у дописі.

Як повідомляє СБУ в Івано-Франківській області, до складу угруповання входили понад 20 членів. Вони "тероризували жителів регіону, захоплювали їхнє майно, залякували людей та "вибивали" з них гроші. У разі відмови – застосовували насильство та погрожували фізичною розправою".

Фото: Поліція Івано-Франківщини Кожен із учасників групи виконував чітке завдання

Під час досудового розслідування працівники Служби безпеки України в області провели понад 50 обшуків. Вони виявили та вилучили реактивні протитанкові гранатомети, стрілецьку зброю з оптичними прицілами та глушниками, а також набої різного калібру.

Фото: Поліція Івано-Франківщини У членів групи вилучили реактивні протитанкові гранатомети, стрілецьку зброю і набої

На Facebook-сторінці Нацполіції області інформують, що організована злочинна група діяла на Прикарпатті впродовж серпня-листопада 2021 року. П'ятеро жителів Франківщини, які входили в угруповання, раніше вже були судимі. Поліцейські повідомили їм про підозру — двом 32-річним організаторам і трьом учасникам віком 31, 27 і 26 років.

Як йдеться у дописі, чоловіків підозрюють у вимаганні, незаконному заволодінні автомобілем, поширенні злочинного впливу і привласненні офіційного документа. Зокрема, у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 255-1, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 357 Кримінального кодексу України.

Фото: Поліція Івано-Франківщини Учасник угруповання

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