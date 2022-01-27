У Франківську чоловік під час сварки ножем поранив жінку. Вона — у важкому стані

В Івано-Франківську чоловік під час сварки ножем поранив жінку. Її прооперували. Пацієнтка — у важкому стані. Про це у коментарі Суспільному повідомив медичний директор обласної клінічної лікарні Андрій Яворський.

"У жінки — численні ножові поранення. Є проникаючі поранення органів черевної порожнини, множинні рани на руках та ногах. Медики прооперували її. Пацієнтка — в реанімації у важкому стані. Жінка — з іншої області", — повідомив Андрій Яворський.

27 січня приблизно о 12:00 на лінію "102" зателефонував чоловік та повідомив, що в одній з будівель на вулиці Кисілевської під час сварки чоловік ножем поранив жінку. На місце виїхали поліцейські та медики. Про це Суспільному повідомила речниця патрульної поліції області Христина Мриглід.

"У приміщенні патрульні виявили 35-річного чоловіка та заявника, який намагався його втримати", — розповіла Христина Мриглід.

З її слів, чоловіка затримали. Для встановлення обставин патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

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