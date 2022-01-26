Прикарпатцю, якого підозрюють у вбивстві товариша, суд обрав запобіжний захід. Чоловіка триматимуть під вартою без права внесення застави. Про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури.

Слідчі з'ясували, що 14 травня 2021 року підозрюваний разом із товаришем випивав спиртне в одній з недобудов Івано-Франківська.

"Між чоловіками виник конфлікт, під час якого один почав бити іншого руками, ногами й дерев'яною палицею. Опісля, аби приховати сліди злочину, чоловік скинув товариша в ліфтову шахту недобудови та втік", — йдеться у дописі.

17 травня в Івано-Франківську поліцейські з ліфтової шахти витягнули тіла двох людей. Загиблими виявилися двоє чоловіків — 1975 та 1986 років народження. Обоє були жителями Івано-Франківська.

Поліцейські за декілька годин затримали підозрюваного неподалік тимчасового місця роботи. З'ясувалося, що це — 30-річний місцевий житель, який у минулому судимий за грабіж і нанесення легких травм.

Якщо вину підозрюваного доведуть у суді, йому загрожує від семи до 15 років позбавлення волі за ч. 1. ст. 115 Кримінального кодексу України.

Відповідно до статті 62 Конституції України людина вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути покарана, доки її вину не доведуть законно і суд не встановить її обвинувальним вироком.

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