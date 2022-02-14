74-річна герцогиня Корнуольська Камілла, дружина спадкоємця британського престолу принца Чарльза, захворіла на COVID-19 і пішла на самоізоляцію. Про це з посиланням на її пресслужбу повідомили BBC і Sky News.
Герцогиня вперше захворіла на коронавірус, тоді як її чоловік 10 лютого отримав позитивний тест на COVID-19 уже вдруге. Офіційно про стан їхнього здоров’я не повідомлялося — лише зазначалося, що подружжя "дотримуватиметься рекомендацій уряду".
10 лютого, коли в Чарльза виявили COVID-19, Камілла брала участь у заході британської благодійної організації, яка бореться проти сексуального насилля. Присутніх на ньому вже сповістили про можливі ризики інфікування.
Відомо, що за два дні до позитивного COVID-тесту Чарльза він бачився з королевою Єлизаветою ІІ. Букінгемський палац заявив, що вона почувається добре і не має симптомів інфікування, але відмовився повідомляти, чи робила монарх тестування.
Уперше 73-річний чоловік захворів на COVID-19 у березні 2020 року. Уже за тиждень він вийшов із самоізоляції. У лютому 2021-го принц Уельський і його дружина герцогиня Корнуольська Камілла вакцинувалися проти коронавірусу.
Раніше стало відомо, що COVID-19 виявили і в інших європейських монархів — 54-річного короля Іспанії Філіпа VI та 81-річної королеви Данії Маргрете ІІ.
Що відомо
- Королева Великої Британії Єлизавета II заявила, що хоче, аби герцогиня Корнуольська Камілла після коронації принца Чарльза (син Єлизавети II) отримала титул королеви-консорту.
- Премʼєр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон оголосив 9 лютого, що наприкінці місяця уряд послабить карантинні обмеження. Зокрема, зникне вимога самоізоляції для хворих на коронавірус.
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