Король Іспанії захворів на коронавірус

Король Іспанії Філіп VI захворів на COVID-19.

Про це повідомив іспанський Королівський двір, передає El Comercio.

"Відповідно до правил, встановлених органами охорони здоров'я, Його Величність перебуватиме в ізоляції протягом семи днів", — зазначили представники двору.

Згідно із заявою, у монарха з'явилися легкі симптоми вночі на 9 лютого. Його загальний стан хороший і він продовжить роботу зі своєї резиденції.

Що відомо

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що носіння медичних масок у громадських місяцях "може скоро піти в минуле" у країні.

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