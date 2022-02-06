Єлизавета II оголосила ім'я наступної королеви Британії

Королева Великої Британії Єлизавета II заявила, що хоче, аби герцогиня Корнуольська Камілла після коронації принца Чарльза (син Єлизавети II) отримала титул королеви-консорту.
Про це вона заявила у зверненні з нагоди 70-річчя свого правління, яке опублікували в Twitter-сторінці королівської сім'ї.
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"Коли з часом мій син Чарльз стане королем, я знаю, що ви надасте йому та його дружині Каміллі ту ж підтримку, що й мені. І я щиро бажаю, щоб, коли настане цей час, Камілла була відома як королева-консорт", — сказала Єлизавета II, передає BBC.
Як зазначається, титул королеви-консорту отримують дружини чинних королів, таким чином поділяючи статус своїх чоловіків. Тож дружина Чарльза Камілла стала другою після принцеси ДіаниЧарльз був одружений на принцесі Діані, але в 1996 вони розлучилися, а через рік вона загинула в автокатастрофі в Парижі., яка автоматично отримала цей титул. За словами речник Кларенс-хаусаКларенс-хаус — вестмінстерська резиденція членів британської королівської родини., принц Чарльз та герцогиня Камілла були зворушені заявою королеви. У січні британська монархиня заявила, що герцогиня стане членом Ордену Підв'язки — найвищого лицарського ордену.
За даними видання, Єлизавета II стала першим британським монархом, яка відзначає платиновий ювілей правління. Вона відзначає цей день приватно в маєтку Сандрінгем, а національні святкування відбудуться в червні 2022 року. З цієї нагоди напередодні, 5 лютого, вона влаштувала урочистий прийом.
На престол Єлизавета II вступила у 25-річному віці, після смерті її батька Георга VI 6 лютого 1952 року. Свої державні обов'язки вона виконуватиме довічно.
Що відомо
- 25 грудня поліція арештувала озброєного чоловіка, який проник на територію Віндзорського замку, де відбувалося святкування Різдва за участі британської королеви Єлизавети II.
- 19 жовтня британська королева влаштувала прийом у Віндзорському замку на честь Глобального інвестиційного саміту.
- 22 жовтня у Букінгемському палаці повідомили, що королева Єлизавета II вперше за багато років провела ніч у лікарні. Після цього королева скасувала візит до Північної Ірландії та участь у присвяченій кліматичним змінам конференції COP26 у Глазго.
- Лікарі рекомендували Єлизаветі II відмовитися від регулярного вживання алкоголю, щоб зустріти 96-й день народження у квітні 2021 року в найкращій формі.
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