Єлизавета II оголосила ім'я наступної королеви Британії

Королева Великої Британії Єлизавета II заявила, що хоче, аби герцогиня Корнуольська Камілла після коронації принца Чарльза (син Єлизавети II) отримала титул королеви-консорту.

Про це вона заявила у зверненні з нагоди 70-річчя свого правління, яке опублікували в Twitter-сторінці королівської сім'ї.

"Коли з часом мій син Чарльз стане королем, я знаю, що ви надасте йому та його дружині Каміллі ту ж підтримку, що й мені. І я щиро бажаю, щоб, коли настане цей час, Камілла була відома як королева-консорт", — сказала Єлизавета II, передає BBC.

Як зазначається, титул королеви-консорту отримують дружини чинних королів, таким чином поділяючи статус своїх чоловіків. Тож дружина Чарльза Камілла стала другою після принцеси Діани, яка автоматично отримала цей титул. За словами речник Кларенс-хауса, принц Чарльз та герцогиня Камілла були зворушені заявою королеви. У січні британська монархиня заявила, що герцогиня стане членом Ордену Підв'язки — найвищого лицарського ордену.

За даними видання, Єлизавета II стала першим британським монархом, яка відзначає платиновий ювілей правління. Вона відзначає цей день приватно в маєтку Сандрінгем, а національні святкування відбудуться в червні 2022 року. З цієї нагоди напередодні, 5 лютого, вона влаштувала урочистий прийом.

На престол Єлизавета II вступила у 25-річному віці, після смерті її батька Георга VI 6 лютого 1952 року. Свої державні обов'язки вона виконуватиме довічно.

Що відомо

25 грудня поліція арештувала озброєного чоловіка, який проник на територію Віндзорського замку, де відбувалося святкування Різдва за участі британської королеви Єлизавети II.

19 жовтня британська королева влаштувала прийом у Віндзорському замку на честь Глобального інвестиційного саміту.

22 жовтня у Букінгемському палаці повідомили, що королева Єлизавета II вперше за багато років провела ніч у лікарні. Після цього королева скасувала візит до Північної Ірландії та участь у присвяченій кліматичним змінам конференції COP26 у Глазго.

Лікарі рекомендували Єлизаветі II відмовитися від регулярного вживання алкоголю, щоб зустріти 96-й день народження у квітні 2021 року в найкращій формі.

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