6 лютого Сполучене королівство відзначає знакову подію — 70 років правління Єлизавети ІІ, “платиновий ювілей”. Цифра вражає: за тривалістю перебування на троні чинна представниця британської монархії перевершила абсолютно всіх своїх попередників.

І на пенсію (хоча буквально такої “розкоші” у монархів немає) не збирається: вона рідко скасовує візити чи участь у запланованих заходах через стан здоров’я. А від своєї звички щодня вживати алкоголь королева нібито відмовилася лишень восени минулого року.

Популярність британської монаршої родини як певного “бренду”, зокрема і туристичного, тримається великою мірою якраз на королеві Єлизаветі. За роки її правління виросли покоління людей, яким надзвичайно складно уявити, що на чолі країни — хоча нині це радше символічно — буде інша людина.

Суспільне проаналізувало чому королівська родина усе ще важлива для британців та якою може бути британська монархія після Єлизавети.

Чому Єлизавета популярна значно більше, ніж її нащадки

Усі урочистості до 70-річного ювілею правління Єлизавети королівська родина вирішила перенести на теплий сезон: з 2 по 5 червня у британців будуть вихідні на честь святкувань. До того ж коронація Єлизавети теж була саме влітку, а от лютнева дата буде водночас пов’язана радше із з вшануванням пам’яті батька Єлизавети, короля Георга VI.

Адже саме після його раптової смерті 25-річній Лілібет довелося посісти трон у далекому 1952-му. До слова, її право на престол було визначено не від народження, а радше за збігом обставин — через те, що її батько став королем Британії після відречення від корони свого брата Едуарда.

AP Весілля принцеси Єлизавети і Філіпа Маунтбеттена відбулося 20 листопада 1947 року в Вестмінстерському абатстві в Лондоні

За ці сімдесят років Єлизавета ІІ з об’єктивних причин стала для британців утіленням стабільності та стійкості. За час її правління у Сполученому Королівстві змінилося 14 прем’єр-міністрів, а у Сполучених штатах — 14 президентів, а у Ватикані — 7 Пап Римських. А ще Британія встигла втратити свої материкові колонії та вийти з Євросоюзу. А королева Єлизавета не втратила популярність серед британців та ніколи не покидала переліків найвпливовіших людей світу.

Як свідчать результати опитування YouGov за минулий рік з-поміж інших членів королівської родини сама королева — поза конкуренцією. Її показник у 76% значно переважає підтримку її онука — принца Вільяма та його дружини Кейт, і тим паче її сина — принца Чарльза, до речі, найпершого претендента на корону після Єлизавети.

AP Вільям і Кейт активно займаються різноманітними видами спорту

Велика підтримка Єлизавети зумовлена не лише тривалістю і незмінністю її влади, а й справді високими стандартами правління, які вона встановила як для себе, так і для своїх послідовників. Влада британського монарха хоча й радше номінальна, а все ж це — неабияка за своїми масштабами відповідальність. Королева очолює, крім Сполученого королівства, ще 15 незалежних країн та Співдружність націй — добровільне об’єднання понад півсотні колишніх колоній Британії, а нині суверенних держав.

Фото: Associated Press Єлизавета ІІ під час прийому представників місцевих громадських організацій з нагоди початку Платинового ювілею в Сандрінгем-Хаусі (резиденції в Норфолку), 5 лютого 2022 року

Королеві неможливо дорікнути порушенням принципу “монархія поза політикою”, який узагалі актуальний для всіх членів королівської родини. Королева при цьому урочисто відкриває парламент, підписує законодавчі акти, у такий спосіб надаючи їм юридичної сили, й затверджує прем’єрів, зустрічається з іноземними політиками, але коментувати політичні справи і втручатися у них не може.

Фото: Associated Press Королеві Єлизаветі подарували торт з емблемою її ювілею

Цей принцип, утім, неодноразово порушував принц Чарльз, який дозволяв собі політичну активність, неприйнятну для Його Королівської Високості. У 2015, наприклад, стало відомо про так звані “листи чорного павука” — листи Чарльза до міністрів уряду експрем’єра Тоні Блера, де принц Вельський ділився своїм баченням державного управління.

Associated Press Чарльз принц Уельський (з 1958), герцог Единбурзький (з 9 квітня 2021), спадкоємець британського престолу

“Відома своїм відчуттям обов’язку й відданості служіння, вона (королева, — ред.) була важливим обличчям Британії та співдружності у часи величезних соціальних змін. Її Величність продовжує виконувати повну програму заходів — від відвідин благодійних організацій та шкіл до прийомів глав держав”, — йдеться на офіційному сайті королівської родини.

І це справді ще один факт, який викликає захват: у свої 95 королева не втомлюється брати участь у публічних заходах та прийомах разом з іншими представниками королівської родини, хоча їхню кількість помалу скорочують за порадами лікарів і частково — через коронавірусні обмеження.

Інші члени родини: хтось створює проблеми, хтось готується на престол

16 членів королівської родини згадуються на офіційному її сайті: головне їхнє завдання — допомагати королеві, представляти корону на офіційних публічних заходах, патронувати благодійні організації тощо. Широкому загалу, утім, про їхні суспільно важливі діяння часто відомо небагато, а ось про скандали, в яких фігурують їхні імена (хоча й не самої королеви), ми чуємо частіше. Усе це знову й знову породжує хвилі постів у соцмережах із гештегом #AbolishTheMonarchy (#СкасуйтеМонархію) і, зрозуміло, б’є по іміджу британської корони.

“Монархія нині у певній небезпеці і не настільки потужна, якою їй би хотілося бути у цей святковий рік”, — зауважує засновник британського монархічного співтовариства Томас Мейс-Арчер-Міллс.

Так, нині найбільш обговорюваною є історія із судовим процесом проти сина королеви принца Ендрю за звинуваченням у сексуальних домаганнях. Герцог Йоркський втратив свої королівські повноваження, військові звання і титул “Його королівська високість”.

Фото: Wikimedia Commons Принц Ендрю, герцог Йоркський-британський принц, віцеадмірал. Третя дитина і другий син королеви Великобританії Єлизавети II. Займає 9-е місце в порядку спадкування британського престолу

Минулого року спливли неприємні подробиці про дальшого родича королеви — її двоюрідного брата, принца Майкла Кентського, який начебто заробляв немалі кошти, продаючи свої неформальні контакти з Кремлем.

Найвибуховішим був скандал у зв’язку із відмовою від королівських титулів та від’їздом до США онука королеви принца Гаррі та його дружини Меган Маркл. А потім ще й інтерв’ю подружжя Опрі Вінфрі, де Меган звинуватила королівську родину у расистських нападках на свого сина.

Facebook The Royal Family Гаррі та Меган, герцог і герцогиня Сассекські

І хоча начебто жодних претензій особисто до королеви у пари немає, на честь монархині вони навіть назвали молодшу доньку Лілібет, а Гаррі приїздив на похорон свого дідуся принца Філіпа навесні минулого року — здається, тріщину у стосунках із королівським двором згладити усе ще не вдалося.

Принц Чарльз, який нині найперший у черзі на престол, не може похизуватися високими рейтингами: частині британців він несимпатичний ще після болісного розлучення з принцесою Діаною. І судячи з опитувань, 47% британців не відмовилися б бачити наступним королем радше сина Чарльза, принца Вільяма.

А втім, це надто малоймовірний сценарій — тим паче, що на правління його та Каміллу у своїй промові до ювілею на троні “благословила” Єлизавета.

АР Камілла Паркер-Боулз, друга дружина принца Чарльза

“Коли з часом мій син Чарльз стане королем, я знаю, що ви надасте йому та його дружині Каміллі ту саму підтримку, яку надали мені; і я щиро бажаю, щоб, коли настане цей час, Камілла була відома як королева-консорт, оскільки вона продовжуватиме свою віддану службу”, — наголосила Єлизавета.

Це означає, що герцогиня Корнуольська вважатиметься “дружиною короля”, тобто матиме рівний з чоловіком соціальний ранг, однак не володітиме політичними або військовими повноваженнями, як він.

Що буде з монархією після того, як впаде “Лондонський міст”

Королева Єлизавета, як і всі, не вічна — звістка про її смерть негайно запустить операцію “Лондонський міст”. Чітка послідовність дій уже давно визначена на випадок смерті монарха: спершу про сумну подію повідомлять прем’єр-міністра і найважливіших урядовців, потім на знак трауру буде призупинено роботу парламенту.

AP Єлизавета ІІ на церемонії прощання з принцом Філіпом герцогом Единбурзьким у Віндзорі 17 квітня 2021 року. Він помер 9 квітня у віці 99 років

Наступного дня королем офіційно стає Чарльз і починає своє офіційне турне Великою Британією. Паралельно триває прощання з королевою і її поховання аж на десятий день.

Але якщо пригадати той факт, що Єлизавета наразі найпопулярніша серед інших членів родини, та й що функції королівської родини взагалі наразі доволі формальні — які шанси, що у більш або менш віддаленій перспективі Британія взагалі відмовиться від монархії?

Теоретично, враховуючи непопулярність Чарльза, увага й любов британців до королівської родини може згасати поступово. Однак разючих змін чекати поки не варто. Судячи з опитувань YouGov, загалом 61% британців підтримує наявність королівської родини в країні, а частка переконаних республіканців останнім часом становить ледь більше ніж 20%.

Водночас результати опитувань демонструють тенденцію: молодь віком між 18 та 24 років усе більше схиляється до обраного на виборах голови держави (41%): за два роки цей показник виріс на 15%.

Крім того, якщо мислити прагматично: наскільки утримання королівського двору дороге для британських платників податків? Насправді це доволі символічна сума, яка зветься “суверенним грантом”: її виділяє британській короні уряд і вона частково компенсує їй кошти, які йдуть до державної скарбниці від володінь родини (Crown Estate). Минулого року вона склала 118,6 млн дол. на рік, з яких третина пішла на ремонт Букінгемського палацу. Дохід від Crown Estate тоді ж склав 365,1 млн дол.

Але усе це — невеликі кошти, у порівнянні з тим, яку вагу має для Британії королівська родина як туристичний бренд. До пандемії її щорічні “здобутки” для британської економіки становили близько 2,7 млрд доларів щорічно. Це якщо не говорити про “сплески” популярності у зв’язку з якимись подіями — скажімо, королівськими весіллями.

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