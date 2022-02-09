Королева Данії Маргарете ІІ захворіла на COVID-19

Данська королева Маргарете ІІ захворіла на COVID-19.

Про це йдеться в повідомлення королівського двору.

Згідно з повідомленням, 8 лютого 2022 року королева отримала позитивний тест на коронавірус. У повідомленні сказано, що у королеви спостерігаються лише легкі симптоми і зараз вона перебуває в палаці Амалієнборг у центрі Копенгагену. Запланований відпочинок у Норвегії, який вже мав розпочатися, був скасований через хворобу.

У королеви спостерігаються лише легкі симптоми і зараз вона перебуває в палаці Крістіана IX в Амалієнборзі. Запланований королевою зимовий відпочинок у Норвегії, який мав початися сьогодні, скасовується. Королівський дім дотримується вказівок органів охорони здоров'я.

Що відомо

Данія стала першою країною Європейського Союзу, яка з 1 лютого скасувала усі обмеження, запроваджені через COVID-19

Читайте також

Король Іспанії захворів на коронавірус

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо захворів на COVID-19

Данія першою в ЄС скасувала всі карантинні обмеження

Нежить, втома та головний біль. Як розпізнати "Омікрон"

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу