Королева Данії Маргарете ІІ захворіла на COVID-19

Данська королева Маргарете ІІ захворіла на COVID-19.
Про це йдеться в повідомлення королівського двору.
Згідно з повідомленням, 8 лютого 2022 року королева отримала позитивний тест на коронавірус. У повідомленні сказано, що у королеви спостерігаються лише легкі симптоми і зараз вона перебуває в палаці Амалієнборг у центрі Копенгагену. Запланований відпочинок у Норвегії, який вже мав розпочатися, був скасований через хворобу.
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У королеви спостерігаються лише легкі симптоми і зараз вона перебуває в палаці Крістіана IX в Амалієнборзі. Запланований королевою зимовий відпочинок у Норвегії, який мав початися сьогодні, скасовується. Королівський дім дотримується вказівок органів охорони здоров'я.
Що відомо
- Данія стала першою країною Європейського Союзу, яка з 1 лютого скасувала усі обмеження, запроваджені через COVID-19
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