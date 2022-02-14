Президент Володимир Зеленський анонсував запуск державної програми за якою вакциновані громадяни України віком від 60 років зможуть отримати від держави "безкоштовний, сучасний смартфон" і "пільговий тариф" на мобільний зв'язок. Серед варіантів назв проєкту ― "Бабуся-фон", "єДідусь", "єБабуся", "єСмартфон". Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що запис на отримання смартфонів розпочнеться у квітні цього року. Коли видаватимуть пристрої, де їх виготовлятимуть та яким коштом ― ці питання в ефірі Українського радіо прокоментував народний депутат, заступник голови Комітету з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко ("Слуга народу").

"Запис на програму ― це одне питання, а механізми, фінансування, розробка критеріїв, локалізація виробництва ― це інше. Вже розпочалися переговори з розробниками щодо локалізації виробництва на території України, адже це дасть поштовх новій галузі, здешевить процес виробництва, дасть нові робочі місця, а також зменшить податки. Згадаймо, як в Індії свого часу запустили власне виробництво планшетів, і тепер кожен школяр має планшет вартістю 20 доларів”, — каже Федієнко.

За його словами, критерії цієї програми поки що такі: люди 60 плюс, які вакциновані та володіють певними цифровими навичками.

"Має бути якесь попереднє тестування, чи вміє людина користуватися цифровими додатками. За потреби, людина спершу має навчитися за якоюсь соціальною програмою. До речі, це не новинка ― свого часу для малозахищених верств населення видавали роутерні телевізійні приймачі, люди записувались через органи місцевого управління та одержували телевізійні приставки. Зараз, імовірно, буде щось подібне, наприклад, людина зможе прийти до бібліотеки у своєму містечку, пройти відповідне цифрове навчання і записатись у лист очікування", — зазначив нардеп.

Він додав, що в Україні приблизно 10,6 млн пенсіонерів, які виходять на пенсію у 60-65 років: "Якщо взяти за зразок смартфон, який я придбав своєму батькові, то цифра буде значно меншою. Щодо джерел, то багато проєктів з цифровізації вже вирішено без залучення державних коштів. У перші роки роботи Мінцифри це були суто міжнародні гранти і фонди, які надавали відповідні кошти. Ми можемо продовжувати залучати до співпраці міжнародні компанії".

Федієнко також нагадав, що в Україні є населені пункти, де мобільний зв’язок відсутній, але вже ухвалено такий закон, що дає повноваження регулятору контролювати і стимулювати мобільних операторів для поліпшення покриття: "Пільгові тарифи також реально отримати, звернувшись з документами, які підтверджують право на пільгу".

Насамкінець Олександр Федієнко наголосив: "Моя головна порада ― провести відповідний аудит громадян зазначеної вікової категорії, чи вміють вони користуватися цифровими додатками і використовувати їх у повсякденному житті. Для того, щоб зрозуміти реальну потребу. І другий важливий момент ― треба провести переговори з відомими вендерами, які готові займатися локалізацією свого виробництва на території України. Це дасть мінус 40-50 відсотків від вартості ― прибирається імпорт, розмитнення, і вже маємо інші гроші. Коли ситуація у нас стабілізується, є вендери, що готові розміщувати своє обладнання для виробництва українських смартфонів".

Що відомо

7 лютого Кабінет міністрів затвердив порядок проведення громадських опитувань через додаток "Дія". Такі опитування не прирівнюватимуться до референдумів чи виборів і матимуть лише консультативний характер.

Українці зможуть побачити свій трудовий стаж на єдиному порталі державних послуг "Дія". Трудовий стаж відображатиметься в "Дії" в особистому кабінеті.

У додатку "Дія" з 8 лютого з’явилася низка нових функцій, зокрема можливість змінити прописку онлайн.

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