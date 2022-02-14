На Волині станом на 14 лютого дистанційний формат продовжили у 16 загальноосвітніх закладах. Натомість відновили очне навчання у 545 школах області, – розповіла Суспільному заступниця начальника обласного управління освіти і науки Тетяна Соломіна.
Зі слів посадовиці, через захворюваність на ГРВІГРВІ - гостра респіраторна вірусна інфекція вчаться онлайн учні 12 шкіл та через випадки коронавірусної хвороби – учні ще чотирьох закладів.
У Луцькій громаді після більш як двох тижнів уроків онлайн усі 38 шкіл повернулися до очного формату навчання, – розповів Суспільному телефоном начальник міського департаменту освіти Віталій Бондар.
"Захворювання на грип і супутні інфекційні хвороби, а також COVID-19 зараз зменшуються. Є, звичайно, окремі класи громади, які перебувають на самоізоляції", – зазначив посадовець.
Відсоток захворюваності серед працівників луцьких шкіл станом на 14 лютого, зі слів Віталія Бондаря, становить 4,2 %, серед учнів – нижче 8 %.
"Є педагоги на лікарняному, окремі з грипом, ГРВІ чи коронавірусом. Учні відсутні з різних причин, але також хворіють на інфекційні захворювання", – додав керівник міського департаменту освіти.
Як розповіла Суспільному директорка Луцької міської дитячої поліклініки Оксана Лєщинська, 14 лютого до педіатрів із вірусними захворюваннями звернулися втричі менше дітей, ніж було в пікові періоди минулих тижнів.
"В пік минулого тижня і позаминулого тижня десь третина, чверть були позитивні результати на коронавірус. Зараз значно менше обстежень. Можна взагалі говорити про спад як ГРВІ, так і COVID-інфекцій", – зазначила директорка медзакладу.
Суспільне дізнавалося, як розпочалося очне навчання після тривалого дистанційного у школі № 3 Луцька.
Що відомо
- На Волині станом на 24 січня на дистанційне навчання перейшли 18 загальноосвітніх шкіл. З 26 січня почали вчитися онлайн 38 шкіл Луцької тергромади, зокрема понад 20 тисяч учнів 5-11 класів.
- У лютому захворюваність серед волинян на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі коронавірусну інфекцію, зросла на 9 %. 40 % усіх недужих – діти до 17 років.
- З 7 лютого в усіх школах Луцької громади офіційно продовжили дистанційне навчання для учнів 5-11 класів до 13 лютого.
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