На Волині станом на 14 лютого дистанційний формат продовжили у 16 загальноосвітніх закладах. Натомість відновили очне навчання у 545 школах області, – розповіла Суспільному заступниця начальника обласного управління освіти і науки Тетяна Соломіна.

Зі слів посадовиці, через захворюваність на ГРВІ вчаться онлайн учні 12 шкіл та через випадки коронавірусної хвороби – учні ще чотирьох закладів.

У Луцькій громаді після більш як двох тижнів уроків онлайн усі 38 шкіл повернулися до очного формату навчання, – розповів Суспільному телефоном начальник міського департаменту освіти Віталій Бондар.

"Захворювання на грип і супутні інфекційні хвороби, а також COVID-19 зараз зменшуються. Є, звичайно, окремі класи громади, які перебувають на самоізоляції", – зазначив посадовець.

Відсоток захворюваності серед працівників луцьких шкіл станом на 14 лютого, зі слів Віталія Бондаря, становить 4,2 %, серед учнів – нижче 8 %.

"Є педагоги на лікарняному, окремі з грипом, ГРВІ чи коронавірусом. Учні відсутні з різних причин, але також хворіють на інфекційні захворювання", – додав керівник міського департаменту освіти.

Суспільне Волинь Оголошення на фасаді луцької школи

Як розповіла Суспільному директорка Луцької міської дитячої поліклініки Оксана Лєщинська, 14 лютого до педіатрів із вірусними захворюваннями звернулися втричі менше дітей, ніж було в пікові періоди минулих тижнів.

"В пік минулого тижня і позаминулого тижня десь третина, чверть були позитивні результати на коронавірус. Зараз значно менше обстежень. Можна взагалі говорити про спад як ГРВІ, так і COVID-інфекцій", – зазначила директорка медзакладу.

Суспільне дізнавалося, як розпочалося очне навчання після тривалого дистанційного у школі № 3 Луцька.

Що відомо

На Волині станом на 24 січня на дистанційне навчання перейшли 18 загальноосвітніх шкіл. З 26 січня почали вчитися онлайн 38 шкіл Луцької тергромади, зокрема понад 20 тисяч учнів 5-11 класів.

У лютому захворюваність серед волинян на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі коронавірусну інфекцію, зросла на 9 %. 40 % усіх недужих – діти до 17 років.

З 7 лютого в усіх школах Луцької громади офіційно продовжили дистанційне навчання для учнів 5-11 класів до 13 лютого.

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