За тиждень захворюваність серед волинян на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі коронавірусну інфекцію, зросла на 9 %, – інформує обласний центр контролю та профілактики хвороб.

40 % усіх недужих – діти до 17 років.

За даними епідеміологів, за п'ятий тиждень цього року на ГРВІ та COVID-19 захворіли 13 190 жителів області. Попереднього тижня епідеміологи зареєстрували 12 047 недужих. "Показник захворюваності відповідає дуже високому рівню інтенсивності епідемічного процесу", – зазначили в центрі контролю та профілактики хвороб.

Загалом з початку епідсезону на ГРВІ та коронавірусну інфекцію перехворіли понад 124 тисячі волинян. Це 12 % від усього населення області.

Що відомо