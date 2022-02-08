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Майже половина недужих – діти. На Волині зросла захворюваність на ГРВІ та коронавірус
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Майже половина недужих – діти. На Волині зросла захворюваність на ГРВІ та коронавірус

Лариса Літвицька
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За тиждень захворюваність серед волинян на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі коронавірусну інфекцію, зросла на 9 %, – інформує обласний центр контролю та профілактики хвороб.

40 % усіх недужих – діти до 17 років.

За даними епідеміологів, за п'ятий тиждень цього року на ГРВІ та COVID-19 захворіли 13 190 жителів області. Попереднього тижня епідеміологи зареєстрували 12 047 недужих. "Показник захворюваності відповідає дуже високому рівню інтенсивності епідемічного процесу", – зазначили в центрі контролю та профілактики хвороб.

Загалом з початку епідсезону на ГРВІ та коронавірусну інфекцію перехворіли понад 124 тисячі волинян. Це 12 % від усього населення області.

Що відомо

  • За останню добу на Волині лабораторно підтвердили 1 138 нових випадків коронавірусної інфекції. Десять людей померли від ускладнень, викликаних хворобою.
  • Наприкінці січня епідеміологи повідомляли, що рівень захворюваності серед дітей на Волині – 47 %. В обласній інфекційній лікарні були госпіталізовані 80 неповнолітніх.
  • З 7 лютого в усіх школах Луцької громади офіційно продовжили дистанційне навчання для учнів 5-11 класів. Онлайн діти навчатимуться до 13 лютого.
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