20 тисяч школярів у Луцьку навчаються дистанційно. Як організували процес

На дистанційний формат освітнього процесу з 26 січня перейшли 38 шкіл Луцької тергромади. Понад 20 тисяч учнів 5-11 класів навчатимуться онлайн до шостого лютого, – розповів Суспільному керівник департаменту освіти Луцькради Віталій Бондар.

З його слів, причиною такого рішення стало зростання кількості хворих на коронавірусну хворобу та ГРВІ.

"Бачимо ріст захворювання на грип і супутні інфекційні хвороби, а також COVID-19. Кількість класів на самоізоляції стрімко зросла. Щодо учнів 1-4 класів, кількість захворювання значно нижча. Щодо закладів дошкільної освіти, відсоток захворюваності на вчорашній день сягав до 3 %", – зазначив посадовець.

Суспільне дізнавалося, як відбувається онлайн навчання в ліцеї № 21 імені Михайла Кравчука в Луцьку.

Суспільне Волинь Луцький ліцей № 21

Заступниця директора ліцею Оксана Мартинюк розповіла: Дистанційне навчання відбувається за шкільним розкладом, де навчаються 850 учнів.

"Серед них 10 класів у нас на самоізоляції, тобто є діти, які хворі на COVID-19. Вчителі працюють звідти, звідки їм зручно, або з дому чи школи", – говорить Оксана Мартинюк.

Суспільне Волинь Оксана Мартинюк

На початку тижня, 24 січня, коли школярі вчилися очно, учнів у класі поменшало, – розповів вчитель історії Андрій Мельник. З його слів, і вчителі, і школярі вже вміють виходити з різних ситуацій: якщо вимикається wi-fi, потрібно включити мобільний інтернет та роздати його на пристрій, з якого відбувається урок.

Суспільне Волинь

"Це дуже зручно з точки зору, що ти сам обираєш локацію, як кажуть мої власні діти: "Класно, Тепер можна за 15 хвилин проснутися до уроків, привести себе в божий вигляд, а то й не привести і працювати".

Зі слів вчителя луцького ліцею, на дистанційному навчанні учні мають можливість робити все те ж саме, що і під час навчання в очному форматі, проте за тиждень-два діти вже потребують соціального спілкування", – каже вчитель луцького ліцею.

Суспільне Волинь Вчитель Андрій Мельник

Навчається нині онлайн семикласниця ліцею № 21 Олександра Репницька. Каже: щодня має по 6-8 уроків. Зі слів школярки, для навчання використовує освітню програму "Єдина школа", де є прописаний розклад на два тижні вперед і є теми до кожного уроку.

"У нас є перерви, на яких ми відходимо від комп’ютерів і очі можуть трохи відпочити. Можна ще поспати довше на пів годинки, не треба збиратися, їхати в школу, а відразу встаєш і до комп’ютера підходиш", – зазначила школярка.

Суспільне Волинь Школярка Олександра Репницька

Мама школярки Тетяна Репницька до дистанційного навчання доньки звикла та використовує мобільний додаток, у якому відслідковує успішність дитини.

"І успішність, щоденник, що є дуже зручно. Навіть чат для батьків і вчителів. Якщо раптом дитини немає, то нам теж приходить повідомлення", – говорить лучанка.

Самодисципліна і відповідальність – цей етап був найважчим у переході на навчання онлайн, – каже Тетяна Репницька. "Наразі нам подобається. Напевно це все залежить від рівня педагогів, наскільки вони зрозуміло і креативно подають матеріал", – додала жінка.

Усього в області є 546 шкіл, із них 117 закладів перейшли на дистанційну форму навчання. У 88 школах учні початкових класів навчаються онлайн. Ще 16 навчальних закладів – на карантині, – зазначила начальниця обласного управління освіти Людмила Плахотна.

Що відомо

За останню добу на Волині підтвердили 530 нових випадків коронавірусної інфекції, з яких 120 випадків хвороби зафіксували в 120 дітей.

З 26 січня учні 5-11 класів усі загальноосвітніх закладів Луцької громади перейшли на дистанційне навчання. Учні початкової школи та навчально-реабілітаційного центру продовжать навчатися у звичному режимі.

Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідав "помаранчевому" рівню епіднебезпеки.

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