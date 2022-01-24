На Волині станом на 24 січня на дистанційне навчання повністю перейшли 18 загальноосвітніх шкіл. Про це Суспільному телефоном розповіла заступниця начальника обласного управління освіти Тетяна Соломіна.

З її слів, поняття "карантину" наразі у школах застосовувати не можна, оскільки освітній процес у закладах загальної середньої освіти не може тривати менш як 175 днів.

Яка ситуація в школах області

У п'ятницю (21 січня – ред.) на самоізоляцію через захворювання на коронавірусну інфекцію в області пішли 44 класи, зокрема 1 078 учнів. Усього на самоізоляції через хворобу тоді перебувало 2 794 учні, – додала Тетяна Соломіна. Дані станом на 24 січня ще оновлюються.

"У дітей ГРВІ або COVID, і швидше ГРВІ, сезонне захворювання, тому що в "жовтій" карантинній зоні школи при повній вакцинації працівників навчання може відбуватися в очній формі", – каже освітянка.

Заступниця начальника обласного управління освіти додала, що рішення щодо переходу на дистанційне навчання або самоізоляцію цілих класів приймають директори шкіл за погодженням із місцевим органом управління освітою.

Як працюють луцькі навчальні заклади

У Луцькій громаді станом на 24 січня жодна школа не перейшла на дистанційне навчання. Про це телефоном Суспільному розповів керівник департаменту освіти Луцької міськради Віталій Бондар.

З його слів, у 38 загальноосвітніх школах учні з першого до 11 класу в понад 140 класах наразі перебувають на самоізоляції та навчаються в онлайн форматі.

"Якщо є випадок, де в класі хтось хворий на коронавірус, то клас іде на самоізоляцію. Є класи, які переходять на дистанційне навчання. По школах – десь один клас пішов, десь два", – додав посадовець.

Що відомо

За останню добу станом на 24 січня на Волині підтвердили 251 новий випадок коронавірусної інфекції. Двоє людей померли.

Від роботи у волинських школах та дитячих садочках станом на 19 січня 2022-го залишаються відстороненими від роботи 537 невакцинованих працівників.

З 30 грудня Волинська область перейшла до "жовтої" карантинної зони. Відвідувати громадські заклади на "жовтому" рівні епіднебезпеки можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має "жовтий" COVID-сертифікат чи довідку.

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