В школах Луцької громади ще на тиждень продовжили дистанційне навчання

В усіх загальноосвітніх закладах Луцької громади офіційно продовжили дистанційне навчання для старшокласників. Про це в коментарі Суспільному розповів керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар.
Навчатися онлайн учні 5-11 класів будуть до 13 лютого.
Зі слів Віталія Бондаря, 4 лютого відбулася робоча нарада за участю керівників шкіл громади. "Проаналізували ситуацію і одноголосно вирішили продовжити дистанційне навчання. Ситуація серед учнів менших класів не є критичною, тому вони вчаться в звичному форматі", – каже керівник міського департаменту освіти.
Віталій Бондар також зазначив, що в школах міста дещо зменшилася кількість дітей з ознаками ГРВІ. Натомість росте число виявлених випадків коронавірусної хвороби серед учнів 5-11 класів.
Що відомо
- З 26 січня учні 5-11 класів усі загальноосвітніх закладів Луцької громади перейшли на дистанційне навчання. Попередньо онлайн-навчання мало тривати до 6 лютого.
- Через зростання захворюваності серед дітей Міністерство освіти і науки рекомендувало керівникам закладів освіти у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації. Зокрема, рекомендується, відправити на дистанційне навчання учнів 5-11 класів.