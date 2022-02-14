Вночі 13 лютого у Коростенському районі на Житомирщині 48-річний нетверезий водій, автівку якого патрульні поліцейські зупинили за порушення Правил дорожнього руху, повів себе агресивно, пошкодив службовий транспорт, спробував втекти і збити машиною правоохоронця. Чоловіка затримали, нині він під вартою. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко.

За її словами, близько першої години ночі 13 лютого поліцейські Управління патрульної поліції Житомирщини на ділянці автодороги Київ – Ковель у Коростенському районі за порушення Правил дорожнього руху зупинили автомобіль "Volkswagen Transporter". За його кермом перебував 48-річний житель Новограда-Волинського. Під час спілкування поліцейські помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння, тому запропонували йому пройти відповідне обстеження.

"Однак керманич повів себе агресивно, замкнувся всередині автівки, а потім раптово поїхав з місця події, пошкодивши при цьому службовий автомобіль поліції, – каже Алла Ващенко. – Про таку подію патрульні сповістили своїх колег з інших чергових нарядів, які працювали поблизу, і розпочали переслідування втікача".

За деякий час патрульним вдалося заблокувати Volkswagen на узбіччі неподалік села Дивлин.

"Коли один із поліцейських, вийшовши з автівки, спробував підійти до водія-втікача, той різко рушив у напрямку правоохоронця, – каже Алла Ващенко. – Патрульний встиг відскочити убік. Водія зупинили та на місце події для документування всіх обставин викликали слідчо-оперативну групу Коростенського райуправління поліції".

48-річного водія "Volkswagen Transporter" поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Триває досудове розслідування за кількома статтями Кримінального кодексу України: статтею 348, статтею 342, статтею 347.

Чоловікові оголосили про підозру у замаху на вбивство патрульного поліцейського. Тривають слідчі дії та вирішується питання про запобіжний захід для підозрюваного.

За чинним законодавством за сукупністю протиправних діянь водію може загрожувати позбавлення волі на строк від дев'яти до 15 років або довічне ув'язнення.

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