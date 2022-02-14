З осени 2021 року у приватній власності мешканця Кривого Рогу з'явилось африканське левеня, нещодавно воно почало втрачати зір. За словами зоозахисника громадської організації "Альянс" Антона Пушкова, тварину утримують у неналежних умовах.

На операцію необхідно дві тисячі доларів

Левеняті Еліні шість місяців, вона живе на кінній фермі у Кривому Розі. Її власник Ігор Боков розповідає: побачив у мережі інформацію про левенят, яких відмовилась годувати мати, і вирішив взяти одну тварину собі. Тоді левеняті був один місяць. Чоловік каже: рішення обдумував два тижні, радився з друзями та лікарями, потім звернувся до працівників київського розплідника та оформив документи про відчуження тварини.

"Рішення було емоційне, але хотів допомогти тварині. Її привезли у контейнері, є акт передачі. Левеня при мені чіпували", - говорить Ігор Боков.

Суспільне Дніпро Еліна чіпована та має ветеринарний паспорт

Нині левеня вже п'ять місяців живе у Ігоря. Нещодавно Еліна почала втрачати зір, а її власник — збирати гроші на її операцію. За словами чоловіка, є дві причини: штучне вигодовування, левеня не отримало вітаміни, які мала дати мати. І друга причина – це генетика.

На операцію необхідно зібрати дві тисячі доларів.

Ветеринар Віктор Корольков зазначає: лікувати левеня у Кривому Розі немає кому, тому потрібно їхати в інше місто.

"Оскільки у нашому місті немає ветеринарного лікаря офтальмолога, Ігорю була надана рекомендація і консультація звернутися до фахового спеціаліста", - каже ветеринар.

Суспільне Дніпро У Кривому Розі немає офтальмолога, який міг би зробити операцію левеняті

Найголовніший критерій – це створення відповідних умов для проживання тварини

Криворізький зоозахисник Антон Пушков впевнений, що левеня утримують в неналежних умовах, це впливає на здоров'я тварини. Чоловік говорить: звернулися до Держекоінспекції, аби там звернули увагу на ситуацію.

"Ми сумніваємось у тому, що умови утримання левиці наближені до диких, до тих природних, які їй потрібні. На левиці цілий день заробляють, фотографуються з нею. Її цикл збитий і, можливо, це вплинуло на її здоров'я", - розповідає зоозахисник.

Ігор Боков переконує, на левеняті він не заробляє.

Як говорить юрист Іван Ясика, інформація про продаж екзотичних тварин, зокрема і левів, повсякчас з’являється в інтернеті. Прямої заборони на утримання та розведення диких тварин у законі України немає. Чоловік додає: кожен власник повинен мати документи, які підтверджують походження тварини та ветеринарний паспорт із відповідними примітками про щеплення. Але найголовніший критерій – це створення відповідних умов для проживання тварині.

"Збирається певна комісія, яка повинна дати свій висновок, в якому повинен бути перелік умов, які відповідають її біологічним особливостям. Якщо мова про африканського лева, то повинні бути вольєри, відповідних розмірів, харчування, об’єм води з запасом і об’єм території, яка дозволить існувати тварині в умовах наближених до дикої природи", - зазначає юрист.

Наразі Ігор чекає на дзвінок від Київських ветеринарів. Левицю будуть оперувати. Після операції Ігор планує тримати левеня біля себе до річного віку, згодом, хоче побудувати вольєр не менше 200-от квадратних метрів та створити для левиці відповідні умови для проживання.

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