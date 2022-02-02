Лева з прикарпатського села Старуня перевезуть у притулок на Київщині

Лева з прикарпатського села Старуня перевезуть у спеціалізований притулок у село Чубинське Бориспільського району. Про це Суспільному повідомив керівник Державної екологічної інспекції Карпатського округу Вадим Колегай.

Тимчасово прийняти тварину зголосився Міжнародний благодійний фонд "Порятунок диких тварин".

"Ми знайшли в Борисполі притулок для хижих тварин. У них, напевно, — одні з найкращих умов для перебування диких тварин в Україні. Представники фонду готові забрати лева зі Старуні", — каже Вадим Колегай.

З його слів, наразі готують документи для передачі тварини.

"Ми вже маємо згоду власника. Він добровільно погоджується передати лева в надійні, добрі руки. Ми контактуємо з керівником притулку, контактуємо з господарем цієї тварини. Маю надію, що найближчим часом поїдемо з представниками фонду до власника, щоб забрати тварину у цей притулок. Лев — молодий, йому лише півтора року", — розповідає Вадим Колегай.

На Facebook-сторінці Державної екологічної інспекції Карпатського округу йдеться про те, що після адаптації у притулку лева в межах міжнародної співпраці планують передати в один із національних парків Африки.

Що відомо

Житель села Старуня купив лева на Київщині ще кошеням. Чоловік оселив тварину на старому складі. Коли лев підріс, почав втікати з вольєра. Місцеві жителі бояться, що хижак може напасти на них, йдеться у сюжеті ТСН.

Після оприлюднення інформації представники Держекоінспекції Карпатського округу зв’язалися з господарем тварини та домовилися з ним, що шукатимуть притулок, аби поселити туди лева.

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