Житель села Старуня Богородчанської громади Андрій Сидорук відмовився віддати лева у спеціалізований притулок у селі Чубинське Бориспільського району. Чоловік доглядає за твариною понад два роки.

Раніше Андрій Сидорук уклав договір з Міжнародним благодійним фондом "Порятунок хижих тварин", згідно з яким повинен віддати звіра у притулок.

Фото: Суспільне Карпати Андрій Сидорук з левом

Чоловік розповів Суспільному, що у 2020 році купив двомісячного лева у мисливця, який погано ставився до звіра. Каже, що тоді вилікував тварину і продовжує доглядати за нею.

"Забрав з поганих рук. Лев жив у дуже поганих умовах. Коли я його взяв, то він був хворим, не ходив. У тварини був вибитий зуб", — сказав чоловік.

Фото: Суспільне Карпати Андрій Сидорук каже, що тварина жила у поганих умовах

Андрій Сидорук каже, що вже звик до тварини. Зараз леву — 2,5 роки. З твариною чоловік гуляє в лісі, також намагався оформити документи для утримання звіра, хотів збудувати більший вольєр. Зараз тварина живе у селі Старуня на території колишнього колгоспу. Клітка, в якій тримають лева, обладнана електропастухом.

"Я прекрасно розумію, що це — лев, що це — хижа тварина. Я щодня біля нього був. Він — приручений, як маленька дитина. Ти знаєш, що він у тебе є, що ти маєш прийти, почистити біля нього, нагодувати і дати води", — розповідає Андрій Сидорук.

12 лютого тварину приїхав забрати вантажний автобус благодійного фонду "Порятунок хижих тварин". В автомобілі перебував тільки водій.

Фото: Суспільне Карпати По лева приїхав вантажний автобус

"Нічого я не можу вам розказати, на жодні питання я не відповідаю. Я не тільки левів перевожу, а й коней, корів. Все перевозив", — сказав чоловік.

Умови, в яких мали перевозити лева, не сподобалися Андрію Сидоруку. Саме тому він відмовився передавати тварину.

"Зараз ви побачите, яка клітка. У нас була домовленість з Наталією Поповою (засновниця благодійного фонду "Порятунок хижих тварин" — ред.), що має бути ветеринар. Вона мені пообіцяла, що лікар їде від неї і супроводжуватиме лева. Але тут — ніякої техніки безпеки. Лев — хижак, тоді як ви його збираєтеся довезти? Я за те, щоб мій лев жив, я не хочу просто позбутися його. Цього я робити не буду", — сказав Андрій Сидорук.

Фото: Суспільне Карпати Чоловік відмовився передавати тварину у притулок

Оглянути тварину приїхав ветеринар із центру реабілітації бурих ведмедів на Закарпатті Михайло Маслей. Він розповів кореспондентці Суспільного, якщо була б необхідність, то він повинен був супроводжувати лева до Борисполя.

"Я бачив тварину, їй не можна проводити анестезію, оскільки немає згоди власника. Тварина — у середньому стані, немає якихось видних патологій. Але все буде зрозуміло після аналізу крові", — сказав Михайло Маслей.

Він каже, що диких тварин потрібно перевозити у спеціальних клітках.

"Клітка має бути невеликих розмірів, щоб тварина у дорозі не могла сильно рухатися з боку на бік і щоб не травмувала себе. Ця клітка приблизно відповідає вимогам, у схожій ми перевозили левів до Африки, але вона була вужчою і трішечки вищою. В літаку в клітці тварини летіли 10 тис. км", — говорить ветеринар.

Фото: Суспільне Карпати

Засновниця благодійного фонду "Порятунок хижих тварин" Наталія Попова, яка мала надалі опікуватися левом, у телефонній розмові сказала Суспільному, що власники диких тварин не одразу хочуть віддавати їх в реабілітаційний центр. Тому подібне трапляється часто.

"Якби я там була, то він також не віддав би тварину. Коли цей варіант не пройшов, то він сказав, що автомобіль не такий і не подобається йому. Хоча які можуть бути автомобілі? Тварин завжди так перевозять. Є автобус, клітка і все. У нас клітка насправді більша, ніж у нього — 32 м². Закінчується будівництво доволі великих відкритих вольєрів. А потім лев, як і всі інші тварини, поїде у Європу", — сказала Наталія Попова.

Фото: Суспільне Карпати

Заступник начальника Державної екологічної інспекції Карпатського округу Руслан Чорненький розповів, що через відмову власника передати лева, екоінспекція планує звернутися у поліцію.

"Ми діятимемо згідно з законом. Якщо власник не погоджується, то будемо складати протокол і викликати поліцію через неналежні умови утримання", — повідомив Руслан Чорненький.

Що відомо

Житель села Старуня купив лева на Київщині ще кошеням. Чоловік оселив тварину на старому складі. Коли лев підріс, почав втікати з вольєра. Місцеві жителі бояться, що хижак може напасти на них, йдеться у сюжеті ТСН.

Після оприлюднення інформації представники Держекоінспекції Карпатського округу зв’язалися з господарем тварини та домовилися з ним, що шукатимуть притулок, аби поселити туди лева.

Тимчасово прийняти тварину зголосився Міжнародний благодійний фонд "Порятунок диких тварин". Тоді Андрій Сидорук погодився передати тварину.

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