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У Сумах вчили стріляти та надавати домедичну допомогу. ФОТОРЕПОРТАЖ
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У Сумах вчили стріляти та надавати домедичну допомогу. ФОТОРЕПОРТАЖ

Юлія Марковська
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У Сумах вчили стріляти та надавати домедичну допомогу. ФОТОРЕПОРТАЖ Суспільне Суми

13 лютого у Сумах на території військового містечка відбулися майстер-класи для мешканців міста. Сумчан вчили надавати першу медичну допомогу, користуватися військовою зброєю та орієнтуватися на місцевості. Організував захід Штаб оборони Сумської області.

На майданчик, де проводили майстер-класи, прийшло кілька сотень сумчан, аби ознайомитись з основними базовими правилами поведінки в надзвичайних ситуаціях.

У Сумах вчили стріляти та надавати домедичну допомогу. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Сумах вчили стріляти та надавати домедичну допомогу. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Сумах вчили стріляти та надавати домедичну допомогу. ФОТОРЕПОРТАЖ

"Купуйте зброю та вчіться стріляти. Зброя коштує дешевше, ніж телефон", — сказав батько Народного Героя України Максима Савченка, Сергій Савченко. За його думкою, той, хто готовий до війни, завжди ближче до перемоги, ніж ті, хто сподівається на мир.

У Сумах вчили стріляти та надавати домедичну допомогу. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Сумах вчили стріляти та надавати домедичну допомогу. ФОТОРЕПОРТАЖ

Інструктори розподілилися на команди. Навчали надавати першу медичну допомогу, користуватися військовою зброєю, орієнтуватися на місцевості та навчили, що покласти у "тривожну валізку".

У Сумах вчили стріляти та надавати домедичну допомогу. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Сумах вчили стріляти та надавати домедичну допомогу. ФОТОРЕПОРТАЖ

"Ми всі можливо, сподіваюсь, що тільки можливо, на порозі війни. Хочу мати навички, які можуть стати в пригоді, якщо все ж таки бойові дії почнуться. Я не знаю, що робити, але краще мати якісь знання, аніж не мати жодного плану. Це краще, ніж сидіти вдома, накручувати себе, панікувати. Набагато краще бути в колі однодумців і знати, що я не одна. Мені так спокійніше", — розповіла Суспільному сумчанка Олена Благій.

У Сумах вчили стріляти та надавати домедичну допомогу. ФОТОРЕПОРТАЖ

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