13 лютого у Сумах на території військового містечка відбулися майстер-класи для мешканців міста. Сумчан вчили надавати першу медичну допомогу, користуватися військовою зброєю та орієнтуватися на місцевості. Організував захід Штаб оборони Сумської області.

На майданчик, де проводили майстер-класи, прийшло кілька сотень сумчан, аби ознайомитись з основними базовими правилами поведінки в надзвичайних ситуаціях.

"Купуйте зброю та вчіться стріляти. Зброя коштує дешевше, ніж телефон", — сказав батько Народного Героя України Максима Савченка, Сергій Савченко. За його думкою, той, хто готовий до війни, завжди ближче до перемоги, ніж ті, хто сподівається на мир.

Інструктори розподілилися на команди. Навчали надавати першу медичну допомогу, користуватися військовою зброєю, орієнтуватися на місцевості та навчили, що покласти у "тривожну валізку".

"Ми всі можливо, сподіваюсь, що тільки можливо, на порозі війни. Хочу мати навички, які можуть стати в пригоді, якщо все ж таки бойові дії почнуться. Я не знаю, що робити, але краще мати якісь знання, аніж не мати жодного плану. Це краще, ніж сидіти вдома, накручувати себе, панікувати. Набагато краще бути в колі однодумців і знати, що я не одна. Мені так спокійніше", — розповіла Суспільному сумчанка Олена Благій.

Читайте також:

"Не панікуй! Готуйся!" Миколаїв долучився до всеукраїнської акції.

У Запоріжжі провели тренінг з домедичної допомоги.

Актори Франківського драмтеатру взяли участь у вишколі з цивільної оборони

Читайте нас у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Ми в Instagram