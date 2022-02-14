14 лютого на черговому засіданні у Богунському районному суді обвинуваченому у справі про вбивство семи людей Анатолію Захаренку викликали швидку. Розгляд справи перенесли на 24 лютого. Про це із зали засідань суду повідомив кореспондент Суспільного Дмитро Поліщук.

За його словами, на початку засідання адвокати підсудного повідомили, що у їх підзахисного піднявся тиск і просили оголосити перерву та викликати Анатолію Захаренку швидку.

"Тиск 211 на 115 – ми вважаємо, що за таких обставин потрібна медикаментозна допомога. Треба викликати швидку, щоб він хоча б міг сприймати те, що відбувається у судовому засіданні, тому що він каже, що таблетки йому не допомагають", – розповіла адвокатка Захаренка Наталія Пліса.

Фото: Суспільне Житомир Анатолію Захаренку викликали швидку

"Я можу вам показати – я щойно, як зайшов у приміщення суду, то поміряв тиск, об 11 годині міряв. І в мене з восьмої ранку тиск росте. Таблетки, ті, що у мене є, мені не допомагають. Для чого ви мене сюди викликаєте? Щоб я швидше помер?" – сказав обвинувачений Анатолій Захаренко.

Фото надане адвокатами Анатолія Захаренка 14 лютого Анатолію Захаренку поміряли тиск і викликали швидку

Прохання адвокатів суд задовольнив – у засіданні оголосили перерву, а Анатолію Захаренку викликали швидку. На місці тиск обвинуваченому знизити не вдалося, тому його шпиталізували до лікарні. Саме засідання перенесли на 24 лютого.

Фото: Суспільне Житомир Засідання суду перенесли на 24 лютого

Фото: Суспільне Житомир Суддя Інна Зіневич перенесла засідання суду

"Суд доводить до відома учасників провадження, що у зв’язку із наданням медичної допомоги обвинуваченому, суд відкладає розгляд справи на 11 годину 15 хвилин 24 лютого", – заявила суддя Богунського районного суду Житомира Інна Зіневич.

Що відомо

Розстріл у лісі: на Житомирщині чоловік убив сімох друзів. Під час розстрілу загинули нацгвардійці та колишні атовці. Орендарю ставка повідомлено про підозру в умисному вбивстві. Поліція розглядає версію побутового конфлікту.

Суд взяв під варту підозрюваного у вбивстві сімох людей. У цій справі поліція призначила близько двох сотень експертиз. Підозрюваного Анатолія Захаренка залишили під вартою.

5 січня підозрюваному Захаренку продовжили тримання під вартою ще на 60 діб.

4 червня люди прийшли під стіни суду та вимагали довічне ув'язнення для Анатолія Захаренка. 14 вересня у Богунському районному суді Житомира продовжили розгляд справи про вбивство семи людей. 23 листопада початку суду чекали майже дві години. 24 листопада під час обрання запобіжного заходу Анатолію Захаренку стало зле – йому викликали швидку.

під стіни суду та вимагали довічне ув'язнення для Анатолія Захаренка. 14 вересня у Богунському районному суді Житомира продовжили розгляд справи про вбивство семи людей. 23 листопада початку суду чекали майже дві години. 24 листопада під час обрання запобіжного заходу Анатолію Захаренку стало зле – йому викликали швидку. На судовому засіданні 25 листопада обвинуваченого Анатолія Захаренка лишили під вартою ще на 60 днів. 3 грудня суд переніс розгляд справи на 30 грудня. 30 грудня розгляд справи перенесли на 13 січня, оскільки на засідання не з'явилися потерпілі та експерти.

під вартою ще на 60 днів. 3 грудня суд переніс розгляд справи на 30 грудня. 30 грудня розгляд справи перенесли на 13 січня, оскільки на засідання не з'явилися потерпілі та експерти. 13 січня на судовому засіданні обвинувачений Анатолій Захаренко попросив про відвід суддів. 14 січня у Житомирі в приміщенні Богунського районного суду продовжили розглядати справу про вбивство семи людей.

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