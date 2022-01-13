13 січня на черговому засіданні суду у приміщенні Богунського районного суду Житомира Анатолій Захаренко, котрого звинувачують у вбивстві семи людей на Попільнянщині, попросив про відвід суддів. Про це із зали судового засідання повідомила кореспондентка Суспільного Аліна Домбровська.

За її словами, судове засідання, призначене на 15.00, почалося близько 16.00. На засіданні були присутні двоє потерпілих та їхній представник, обвинувачений та його адвокати і прокурор. На початку адвокат Анатолія Захаренка попросив задовольнити клопотання про повторний допит потерпілого та експертів. Ці клопотання були поданні раніше.

Фото: Суспільне Житомир Засідання суду 13 січня

Сам Анатолій Захаренко заявив, що 30 грудня потерпілий Вадим Федюнін та його адвокат погрожували йому. Розглянувши цю заяву, суд постановив, що Захаренко може звернутися з нею до поліції. Після чого почався допит експертів. Близько 16.25 адвокат Анатолія Захаренка, а за ним і сам Захаренко запросили відвід колегії суддів, висловивши сумнів у їхній неупередженості.

"Я поспілкувався з обвинуваченим і на сьогоднішній момент в мене немає іншої можливості, як заявити про відвід, бо це позиція обвинуваченого", – сказав адвокат обвинуваченого Андрій Циганков і додав, що суд порушив порядок допиту експерта.

Фото: Суспільне Житомир Обвинувачений Анатолій Захаренко попросив про відвід суддів

Прокурор Валерій Сагадін сказав, що суд не порушив процесуальних прав, тому він не підтримує клопотання про відвід суддів.

"Я вважаю, що належним чином було надано можливість проведення допиту і представнику потерпілого, який подав клопотання. Вважаю, що судом будь-яких прав не порушено. Тому підстав, передбачених статтею 75, для відводу суду немає", – говорить Валерій Сагадін.

Представник потерпілих також виступив проти відводу суддів. У підсумку клопотання про відвід суддів відхилили.

"Представником потерпілого було заявлено клопотання про допит експертів з приводу роз'яснень висновків. Прокурор не мав запитань до експерта, тому можливість поставити питання надали представникам потерпілого. Оскільки вони є стороною з боку обвинуваченого і мають право ставити питання експертам після прокурора. Враховуючи всі доводи, звинувачення про упередженість суддів є безпідставними. Суд постановив клопотання захисника Циганкова про відвід суддів залишити без задоволення", – оголосила рішення суду суддя Богунського суду Ірина Зіневич.

Наступне засідання суду має відбутися 14 січня об 11.30.

Що відомо

Розстріл у лісі: на Житомирщині чоловік убив сімох друзів. Під час розстрілу загинули нацгвардійці та колишні атовці. Орендарю ставка повідомлено про підозру в умисному вбивстві. Поліція розглядає версію побутового конфлікту.

Суд взяв під варту підозрюваного у вбивстві сімох людей. У цій справі поліція призначила близько двох сотень експертиз. Підозрюваного Анатолія Захаренка залишили під вартою.

5 січня підозрюваному Захаренку продовжили тримання під вартою ще на 60 діб.

4 червня люди прийшли під стіни суду та вимагали довічне ув'язнення для Анатолія Захаренка. 14 вересня у Богунському районному суді Житомира продовжили розгляд справи про вбивство семи людей. 23 листопада початку суду чекали майже дві години. 24 листопада під час обрання запобіжного заходу Анатолію Захаренку стало зле – йому викликали швидку.

під стіни суду та вимагали довічне ув'язнення для Анатолія Захаренка. 14 вересня у Богунському районному суді Житомира продовжили розгляд справи про вбивство семи людей. 23 листопада початку суду чекали майже дві години. 24 листопада під час обрання запобіжного заходу Анатолію Захаренку стало зле – йому викликали швидку. На судовому засіданні 25 листопада обвинуваченого Анатолія Захаренка лишили під вартою ще на 60 днів. 3 грудня суд переніс розгляд справи на 30 грудня. 30 грудня розгляд справи перенесли на 13 січня, оскільки на засідання не з'явилися потерпілі та експерти.

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