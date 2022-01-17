17 січня Богунський районний суд міста Житомира на два місяці подовжив термін перебування під вартою Анатолію Захаренку, якого обвинувачують у вбивстві семи людей. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Ольга Степуренко, яка перебувала на судовому засіданні.
Сторона захисту Анатолія Захаренка подовала клопотання про заміну запобіжного заходу на домашній арешт з носінням електронного браслету. Сам обвинувачуваний заявив про упередженість суду та затягування справи.
"Рік і вісім місяців мене тут катують. Рішеннями суду мене тримають під вартою без належної медичної допомоги. Все робиться для того, щоб я швидше помер. Неодноразово я про це заявляв у суді, писав скарги, але вони взагалі не беруться до уваги. Ваша честь, я хочу правди, справедливого суду, а не упередженого", – сказав Анатолій Захаренко.
Через відсутність колегії суддів справу по суті не розглядали. Суд оголосив перерву у засіданні до 14 лютого.
Що відомо
- Розстріл у лісі: на Житомирщині чоловік убив сімох друзів. Під час розстрілу загинули нацгвардійці та колишні атовці. Орендарю ставка повідомлено про підозру в умисному вбивстві. Поліція розглядає версію побутового конфлікту.
- Суд взяв під варту підозрюваного у вбивстві сімох людей. У цій справі поліція призначила близько двох сотень експертиз. Підозрюваного Анатолія Захаренка залишили під вартою.
- 5 січня підозрюваному Захаренку продовжили тримання під вартою ще на 60 діб.
- 4 червня люди прийшли під стіни суду та вимагали довічне ув'язнення для Анатолія Захаренка. 14 вересня у Богунському районному суді Житомира продовжили розгляд справи про вбивство семи людей. 23 листопада початку суду чекали майже дві години. 24 листопада під час обрання запобіжного заходу Анатолію Захаренку стало зле – йому викликали швидку.
- На судовому засіданні 25 листопада обвинуваченого Анатолія Захаренка лишили під вартою ще на 60 днів. 3 грудня суд переніс розгляд справи на 30 грудня. 30 грудня розгляд справи перенесли на 13 січня, оскільки на засідання не з'явилися потерпілі та експерти.
- 13 січня на судовому засіданні обвинувачений Анатолій Захаренко попросив про відвід суддів.
- 14 січня під час судового засідання Анатолію Захаренку стало погано – обвинувачуваного Анатолія Захаренка госпіталізувала "швидка".
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