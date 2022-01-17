17 січня Богунський районний суд міста Житомира на два місяці подовжив термін перебування під вартою Анатолію Захаренку, якого обвинувачують у вбивстві семи людей. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Ольга Степуренко, яка перебувала на судовому засіданні.

Сторона захисту Анатолія Захаренка подовала клопотання про заміну запобіжного заходу на домашній арешт з носінням електронного браслету. Сам обвинувачуваний заявив про упередженість суду та затягування справи.

"Рік і вісім місяців мене тут катують. Рішеннями суду мене тримають під вартою без належної медичної допомоги. Все робиться для того, щоб я швидше помер. Неодноразово я про це заявляв у суді, писав скарги, але вони взагалі не беруться до уваги. Ваша честь, я хочу правди, справедливого суду, а не упередженого", – сказав Анатолій Захаренко.

Фото: Суспільне Житомир Анатолій Захаренко на лаві підсудних

Через відсутність колегії суддів справу по суті не розглядали. Суд оголосив перерву у засіданні до 14 лютого.

Що відомо

Розстріл у лісі: на Житомирщині чоловік убив сімох друзів. Під час розстрілу загинули нацгвардійці та колишні атовці. Орендарю ставка повідомлено про підозру в умисному вбивстві. Поліція розглядає версію побутового конфлікту.

Суд взяв під варту підозрюваного у вбивстві сімох людей. У цій справі поліція призначила близько двох сотень експертиз. Підозрюваного Анатолія Захаренка залишили під вартою.

5 січня підозрюваному Захаренку продовжили тримання під вартою ще на 60 діб.

4 червня люди прийшли під стіни суду та вимагали довічне ув'язнення для Анатолія Захаренка. 14 вересня у Богунському районному суді Житомира продовжили розгляд справи про вбивство семи людей. 23 листопада початку суду чекали майже дві години. 24 листопада під час обрання запобіжного заходу Анатолію Захаренку стало зле – йому викликали швидку.

під стіни суду та вимагали довічне ув'язнення для Анатолія Захаренка. 14 вересня у Богунському районному суді Житомира продовжили розгляд справи про вбивство семи людей. 23 листопада початку суду чекали майже дві години. 24 листопада під час обрання запобіжного заходу Анатолію Захаренку стало зле – йому викликали швидку. На судовому засіданні 25 листопада обвинуваченого Анатолія Захаренка лишили під вартою ще на 60 днів. 3 грудня суд переніс розгляд справи на 30 грудня. 30 грудня розгляд справи перенесли на 13 січня, оскільки на засідання не з'явилися потерпілі та експерти.

під вартою ще на 60 днів. 3 грудня суд переніс розгляд справи на 30 грудня. 30 грудня розгляд справи перенесли на 13 січня, оскільки на засідання не з'явилися потерпілі та експерти. 13 січня на судовому засіданні обвинувачений Анатолій Захаренко попросив про відвід суддів.

14 січня під час судового засідання Анатолію Захаренку стало погано – обвинувачуваного Анатолія Захаренка госпіталізувала "швидка".

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