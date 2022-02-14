На Донеччині виявили схрон з вибухівкою та мінами

У Донецькій області поблизу Торецька виявили схрон з вибухівкою та боєприпасами. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

"У селищі Південне вилучено: 2 артилерійські міни калібру 120 мм, 6 тротилових шашок, пластид ПВ7А, та вогневі шнури", — йдеться у повідомленні.

Зазначили, що встановлюється походження виявлених боєприпасів. Корпус гранати у схроні має маркування "1993 рік" попередньо виробництва РФ.

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