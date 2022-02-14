ДТП на Миколаївщині. У Баштанському районі зіткнулись вантажівка та легковик

14 лютого на трасі Н-11 "Миколаїв-Дніпро" сталася дорожньо-транспортна пригода. Неподалік Баштанки зіткнулися ВАЗ-2105 та вантажівка DAF з причепом.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Нацполіції в Миколаївській області Інна Парфенова.

У результаті зіткнення автомобілів легковик перекинувся.

"45-річний водій ВАЗ-2105 загинув на місці події, 13-річна пасажирка легковика з тілесними ушкодженнями потрапила до медичного закладу. 56-річний керманич вантажівки DAF не постраждав", – розказала Інна Парфенова.

Фото: ГУ Національної Поліції Миколаївської області

За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого". Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

За словами головної лікарки Багатопрофільної лікарні Баштанського району Алли Барсегян, 13-річна пасажирка ВАЗ-2105 станом на 14:00 перебуває у хірургічному відділенні в задовільному стані. Її життю нічого не загрожує.

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