Із 13 лютого за проїзд у черкаських маршрутках потрібно платити 9 гривень. Суспільне дізнавалося, як поставились до здорожчання проїзду містяни та перевізники.

Рішення про збільшення тарифу з 7 до 9 гривень ухвалив виконком. За словами начальника управління транспорту Віталія Москаленка, чинності воно набуло після публікації в газеті.

Черкащанка Алла Константинова розповіла, що через здорожчання почала їздити тролейбусом.

"У нас же зарплати залишаються такі ж, а ціни ростуть", – сказала жінка.

Суспільне Черкаси

У Дениса Єфимовича вибору немає: двічі на день, розповів він – на роботу й додому – добирається автобусом:

"Це вже як кліматичне явище, нічого не поробиш. Морально я був до цього готовий, але, звичайно, приємного в цьому нічого немає. Буду більше ходити пішки, це для здоров’я корисніше".

Наталія Баталенко родом зі Сміли. На думку жінки, у черкаських маршрутках сервіс кращий.

"У Черкасах мені більше подобається: тут є кондуктори, у Смілі немає. Щодо підвищення цін – з одного боку я розумію і підприємців, а з іншого боку – дорого таки", – розповіла черкащанка.

Суспільне Черкаси

Черкаські пасажири по-різному сприймають збільшення тарифу, розповіла кондукторка маршрутки №31 Лідія Сопінська. Дехто, з її слів, й свариться, та на людей жінка не ображається:

"Буває, що кажуть: «Коли ви вже наїстеся!». Інші – розуміють нас. Бо як би ж це тільки проїзд у транспорті здорожчав, а воно ж всюди".

Дев’ять гривень – не зручно в розрахунку, вважає пасажир цього ж автобуса. Пояснив чому:

"Дев’ять гривень – це нічого, ціни піднялися. Але якби зробили 10, то було б набагато зручніше. Бо нинішня ціна – ні туди ні сюди. Одна гривня для мене ролі не грає, а якби було 10, було б набагато зручніше розраховуватися".

Суспільне Черкаси

Розрахунки на розгляд виконавчого комітету подавали перевізники, пояснив начальник управління Віталій Москаленко. За його словами, спочатку планувалося підвищення проїзду в тролейбусах до 8 гривень, а автобусах – до 10.

"Перевізники подавали більше розрахунків, понад 10 гривень, тому 10 – це було мінімально. Одинадцять пасажирів між інтервалами перевізники не можуть собі дозволити возити, тому перевезення залишаться на тому рівні, на якому є", – розповів він.

Суспільне Черкаси

За словами директорки черкаського автопідприємства Олени Куниці, наразі 15 гривень – це актуальна ціна:

"А 9 – це так, ні про що, піар-акція для окремих політичних сил. Це все, що я можу сказати з цього приводу".

У тролейбусах вартість із п'яти до 7 гривень зросте з 17 лютого, розповів Віталій Москаленко.

Що відомо

У Черкасах підвищили вартість проїзду у міському транспорті. Відтак черкасці платитимуть 9 гривень у маршрутках та 7 гривень у тролейбусі. Таке рішення ухвалив міськвиконком 9 лютого.

Виконком ухвалив рішення про початок процесу стосовно підвищення цін на проїзд 22 грудня.

До цього ціна квитка у міських тролейбусах становила 5 гривень, а у автобусах – 7 гривень.

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