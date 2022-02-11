У мерії розповіли, коли в Черкасах за проїзд слід платити за новим тарифом

У Черкасах 9 гривень за квиток в маршрутках проситимуть 13 лютого. Втім проїзд в тролейбусах 7 гривень становитиме з 17 лютого, повідомили у департаменті економіки та розвитку.

"Обидва рішення набирають чинності наступного дня після публікації офіційного тексту ухвалених документів у друкованих засобах масової інформації", — повідомили в департаменті.

Також у міськраді пояснили, чому зросте вартість на транспорт у різні дні:

"Рішення «Про встановлення тарифу на проїзд у міському пасажирському транспорті м. Черкаси» надрукують в газеті «Урядовий кур’єр», яка виходить в суботу, 12 лютого. А от рішення виконавчого комітету про зміну тарифу в тролейбусах оприлюднять у газеті «Черкаський край», яка вийде з друку в середу, 16 лютого".

Тож у маршрутках перевозити людей за 9 гривень матимуть право з 13 лютого, а у тролейбусах проїзд здорожчає з 17 лютого.

До цього часу проїзд у маршрутках коштуватиме 7 гривень, у тролейбусах – 5 гривень.

Що відомо

У Черкасах підвищили вартість проїзду у міському транспорті. Відтак черкасці платитимуть 9 гривень у маршрутках та 7 гривень у тролейбусі. Таке рішення ухвалив міськвиконком 9 лютого.

Виконком ухвалив рішення про початок процесу стосовно підвищення цін на проїзд 22 грудня.

Станом на 11 лютого ціна квитка у міських тролейбусах становить 5 гривень, а у міських автобусах – 7 гривень.

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