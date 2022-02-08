У Черкасах підвищили вартість проїзду у міському транспорті. Відтак черкасці платитимуть 9 гривень у маршрутках та 7 гривень у тролейбусі.

Таке рішення ухвалив міськвиконком, передала власна кореспондентка Суспільного Оксана Швед з місця події.

Суспільне: Черкаси

За словами директорки департаменту економіки та розвитку черкаської міської ради Ірини Удод, тариф у 7 гривень на проїзд у тролейбусі комунальне підприємство "Черкасиелектротранс" готове запровадити на наступний день після оприлюднення рішення. Крім того, нині в місті починають запроваджувати пілотний проєкт по обліку пільговиків. Для цього планують запровадити картку жителя міста.

"Зауважень і пропозицій стосовно проєкту рішення до департаменту не надходило", — розповіла Ірина Удод при обговоренні тарифів на проїзд у тролейбусах.

Заступник директора департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради Андрій Наумчук розповів, що такий тариф є економічно обґрунтованим.

Щодо проїзду у маршрутних автобусах, його хотіли збільшити з 7 до 10 гривень, повідомила Марина Гаркава:

"Минулого року ми підняли тариф до 7 гривень. Тепер громада питає що змінилося з того часу, як покращилася якість обслуговування? Нині люди теж хочуть знати, чи поліпшиться якість послуг після чергового здорожчання", — повідомила заступниця міського голови Марина Гаркава.

Заступниця міського голови Анастасія Чубіна своєю чергою запропонувала встановити інші тарифи:

"Перевізникам також потрібно працювати, це зрозуміло. Однак є багато питань до таких цифр. Так, є міста, де проїзд у громадському транспорті дорожчий, ніж у Черкасах, але там інші умови перевезень. Тому я пропоную ціни на проїзд по у тролейбусах та маршрутках 7 і 9 гривень відповідно", — сказала вона.

Член виконкому Віктор Беззубенко з такою думкою не погодився:

"Всі бачили, які ціни на запчастини, пальне. Можливо, новий тариф стане поштовхом для перевізників підвищувати якість послуг".

Члени міськвиконкому підтримали пропозицію Анастасії Чубіної та ухвалили рішення щодо підвищення вартості проїзду в тролейбусах до 7 гривень та до 9 гривень у маршрутках.

Що відомо

Виконком ухвалив рішення про початок процесу стосовно підвищення цін на проїзд 22 грудня.

Нині ціна квитка у міських тролейбусах становить 5 гривень, а у міських автобусах – 7 гривень.

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