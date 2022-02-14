Дві дівчини, які 13 лютого травмувалися внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Коломиї, перебувають у Коломийській центральній районній лікарні. В однієї пацієнтки — струс головного мозку, в іншої — перелом стегна. Зараз обидві — у стабільному стані, розповів Суспільному медичний директор медзакладу Віктор Бойко.

З його слів, 13 лютого о 18:50 до лікарні прийняли трьох жінок — 21-річну водійку автомобіля та двох пасажирок 20 та 28 років. Двох травмованих госпіталізували, одна після медичного обстеження пішла додому.

"Ушпиталили жительку П'ядиків та мешканку Івано-Франківського району. Жінка з Івано-Франківська (28-річна пасажирка — ред.) відмовилася від госпіталізації", — сказав Віктор Бойко.

З його слів, зараз стан пацієнток — стабільний.

"Одна жінка — у травматологічному відділенні, у стані середньої важкості. В неї діагностований перелом стегна. Пацієнтку готують до операції. Інша — у відділі травм та захворювань голови й шиї, перебуває у легкому стані. У неї — струс головного мозку", — сказав Віктор Бойко.

Він також додав, що медики перевірили травмовану водійку на стан сп'яніння — вона кермувала тверезою.

Що відомо

13 лютого приблизно о 16:50 у Коломиї водійка автомобілем Renault Scenic виїжджала з другорядної дороги (з вулиці Франка) на головну (вулицю Об'їзну) і, повертаючи ліворуч, зіткнулася з Audi A6. Ним кермував житель села Топорівці, чоловік не травмувався.

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