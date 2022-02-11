На Кіровоградщині потонули двоє чоловіків

У Кіровоградській області у річці Інгулець потонули двоє чоловіків. Про це Суспільному розповіла речниця служби з надзвичайних ситуацій в областi Оксана Мачак.

У селі Новий Стародуб Петрівської громади рятувальники дістали тіло місцевого жителя 1952 року народження.

ДСНС у Кіровоградській обл.

Тіло ще одного чоловіка дістали біля села Войнівка Приютівської громади, ним виявився житель села Приютівка 1958 року народження.

З початку року на воді в Україні загинула 31 людина. В Кіровоградській області – двоє.

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