На Рівненщині за добу підтвердили 395 COVID-випадків. Померли троє хворих

На Рівненщині за минулу добу, 13 лютого, лабораторно підтвердили 395 нових випадків інфікування COVID-19. Про це оперативний штаб про ОДА зранку 14 лютого. Від ускладнень померли троє хворих.

Протягом доби зробили 2299 ПЛР-досліджень та 57 швидких тестів. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від 13 днів до 89 років:

Рівненський район – 238 (м. Рівне – 171);

Дубенський район – 38 (м. Дубно – 23);

Сарненський район – 58 (м. Сарни – 2);

Вараський район – 61 (м. Вараш – 52).

За добу одужали 205 людей. Від початку пандемії коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 140 433 людини (3 788 395 –

На Рівненщині з початку пандемії зареєстрували 2 470 смертей від ускладнень хвороби (102 950 – в Україні). За минулу добу померли: 80-річна жителька с. Товпижин, 83-річний житель м. Здолбунів, 60-річний житель с. Новий Корець.

Станом на 14 лютого, за офіційними даними, в області є 21 656 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом – 44,6%, днем раніше вона становила 44,4%.

Добова динаміка COVID-підтверджень від початку місяця: 1 лютого – 1 695; 2 лютого – 1 986; 3 лютого – 2 521; 4 лютого – 1 977; 5 лютого – 1 291; 6 лютого – 1 142; 7 лютого – 1827; 8 лютого – 2 006; 9 лютого – 1 917; 10 лютого – 1 499; 11 лютого – 1 145; 12 лютого – 694; 13 лютого – 395.

В Україні за добу підтвердили 16 993 нові випадки COVID-19, 142 людини померли.

За даними РНБО, станом на 13 лютого кількість вакцинованих однією дозою на Рівненщині становила 409 752 людини це 35,86% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 408 804 людини, це 35,78%. Бустерну дозу отримали 11 946 людей.

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