Ввечері 13 лютого біля будівлі Суспільного мовника зібралось близько 20 людей, аби висловити свій протест проти перемоги співачки Аліни Паш на Національному відборі на Євробачення-2022, яке відбудеться у травні в італійському Турині.
Як повідомляє кореспондент Суспільного, акцію організувала партія "Демократична сокира".
"Ми сюди прийшли з метою показати, що людина, яка виступала в Росії під час війни, не може так чи інакше виступати від імені України на міжнародній платформі Євробачення", — пояснив заступник голови київського осередку "Демсокири" Владислав Гребельник.
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Він заявив, що Аліна Паш порушила правила Нацвідбору та гастролювала по Росії. Зокрема, активіст послався на розслідування ЗМІ щодо концертної діяльності співачки.
"Букви" провели хороше розслідування. Вони показали її "ВКонтакте", і там було чітко видно, що вона гастролювала по Росії. І, відповідно до правил, яке встановило саме Суспільне, вона не має права брати участь у відборі", — заявив Гребельник.
А заяви Паш щодо того, що вона є космополіткою він вважає "замилюванням очей".
"Вона два роки тому говорила, що вона взагалі космополітка. Але я твердо переконаний, що космополіт, який представляє Україну на міжнародній арені, це трохи дивно. Тому що на міжнародній арені Україну має представляти українець", — заявив представник "Демсокири".
Учасники пікету вимагають, щоб СБУ провела розслідування щодо порушення правил перетину українського кордону співачкою Паш, а також повторно організувати Нацвідбір на Євробачення-2022.
Представниця мітингувальників, членкиня політради "Демократичної сокири" Богдана Левичцька зустрілася з членами Наглядової ради НСТУ і повідомила про результати перемовин.
"Ми годину спілкувалися. Ми повернулись до того, що нам потрібен закон про колаборантів. Знову. З тим що виходили у 2020 році готовим документом, нещодавно 14 жовтня про нього нагадували. Ми маємо ефективніше за нього взятися, щоб це не повторювалось, враховуючи всі ці нюанси. І громадськість долучать до обговорення та пропозицій щодо покращення правил проведення нацвідбору", — розповіла активістка.
Вона додала, що "комісія готова співпрацювати, якщо будуть надані докази, що Аліна Паш перетинала кордон через Москву і там виступала після 15 числа як написано в правилах".
"Вони розуміють всю епічність ситуації та небезпеку", — зазначила Левицька.
Що відомо
- 12 лютого на Нацвідборі на Євробачення-2022 перемогу отримала співачка Аліна Паш з піснею "Тіні забутих предків", але гурт Kalush Orchestra, який посів друге місце, заявив про фальсифікації та про намір оскаржувати результати конкурсу у суді.
- Суспільний мовник заявив, що не має доказів порушення фіналісткою Національного відбору на Євробачення-2022 Аліною Паш правил відбору.
- Цьогоріч фінал пісенного конкурсу Євробачення-2022 відбудеться в Турині (Італія). Місто прийматиме учасників з 41 країни на арені Pala Olimpico спочатку у півфіналах 10 і 12 травня, а потім у великому фіналі — 14 травня.
- Ведучими Євробачення-2022 стали британський співак, володар титулу "Найкращий поп/рок-виконавець-2007" Міка, італійська співачка, неодноразова переможниця конкурсу "Ґреммі" Лаура Паузіні й шоумен, ведучий італійської версії "X-Factor" Алессандро Каттелан.
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