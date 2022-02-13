Позиція Суспільного мовника щодо Національного відбору на Євробачення-2022

Суспільний мовник опублікував заяву щодо результатів Національного відбору на Євробачення. 12 лютого за результатами голосування перемогу отримала співачка Alina Pash с піснею "Тіні забутих предків", але гурт Kalush Orchestra, який посів друге місце, заявив про фальсифікації та про намір оскаржувати результати конкурсу у суді.

"Під час оголошення результатів голосування глядачів у прямому ефірі були помилково названі різні бали учасників, що набрали найменші бали, а саме: Michael Soul (1 бал), гурт "Our Atlantic" (2 бали), Barleben (3 бали), а також з технічних причин не відображалася таблиця загальних результатів на екрані.

Суспільний мовник просить вибачення у глядачів та артистів: Michael Soul, гурту "Our Atlantic", Barleben. Ми також звернулися за детальними поясненням цієї ситуації до нашого підрядника-виробника телеверсії Нацвідбору на Євробачення-2022 — ТОВ "Френдс Про ТВ".

"Редакторка, яка дублювала результати в навушник ведучому Тімуру Мірошниченку, переплутала стовпчики і почала читати результати не по голосуванню глядачів, а підсумкові. Треба було підказувати ведучому оцінки від глядачів, а вона читала суму, яка виходить у підсумку. Таким чином, вона спантеличила ведучого і графічного редактора, що виводив таблицю з результатами на екран. Через спроби внести правки у файлі стався збій і таблиця зникла з екрана. Ми перепрошуємо за ці незручності, особливо за той стрес, що пережив Тімур", — пояснив продюсер та керівник компанії "Френдс Про ТВ" Олексій Гончаренко.

Щодо достовірності результатів відбору

Правильність перевірки підрахунку голосів здійснювала ТОВ "Аудиторська фірма PwC". PwC в Україні шостий рік поспіль є незалежним консультантом та аудитором для перевірки правильності підрахунку голосів у Національному відборі на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення". Понад 170 років PwC залишається найвпливовішим світовим брендом та компанією, чиїй експертизі довіряють у всьому світі.

Що відомо

Цьогоріч фінал пісенного конкурсу Євробачення-2022 відбудеться в італійському Турині. Місто прийматиме учасників з 41 країни на арені Pala Olimpico спочатку у півфіналах 10 і 12 травня , а потім у великому фіналі — 14 травня .

і , а потім у великому фіналі — . Ведучими Євробачення-2022 стали британський співак, володар титулу "Найкращий поп/рок-виконавець-2007" Міка, італійська співачка, неодноразова переможниця конкурсу "Ґреммі" Лаура Паузіні й шоумен, ведучий італійської версії "X-Factor" Алессандро Каттелан.

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