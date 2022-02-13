Суспільний мовник заявив, що не має доказів порушення фіналісткою Національного відбору на Євробачення-2022 Аліною Паш правил відбору.

Про це йдеться у заяві мовника.

Зазначається, що Суспільне разом з виробником Нацвідбору "Френдс Про ТВ" опрацювало анкети учасників на їх відповідність вимогам. Також мовник звернувся до Державної прикордонної служби України, зокрема, щодо виступу Аліни Паш у Криму у 2015 році, але ці дані є конфіденційними.

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"Учасниця Alina Pash надала гарантії, що не порушувала законодавство України й вимоги конкурсу: виступ у 2015 році відбувався на приватному заході українців у Криму, а перетин кордону відбувався зі сторони України. Суспільний мовник отримав від команди учасниці документ щодо перетину кордону з Кримом зі сторони України від ГЦОСІ Державної прикордонної служби України", — йдеться в заяві.

Суспільний мовник наголосив, що займає патріотичну позицію та завжди принциповий щодо неприпустимості співпраці з країною-агресором.

"Виявлення порушень умов участі у Нацвідборі вже ставало причиною відсторонення учасників, і тут не могло бути винятків. Правила однакові для всіх і залишаються незмінними", — наголошується у заяві.

Команда Суспільного сподівається на об'єднання та підтримку спільноти прихильників конкурсу на його міжнародному етапі, який відбудеться у травні в італійському Турині.

Що відомо

12 лютого на Нацвідборі на Євробачення-2022 перемогу отримала співачка Аліна Паш з піснею "Тіні забутих предків", але гурт Kalush Orchestra, який посів друге місце, заявив про фальсифікації та про намір оскаржувати результати конкурсу у суді.

Цьогоріч фінал пісенного конкурсу Євробачення-2022 відбудеться в Турині (Італія). Місто прийматиме учасників з 41 країни на арені Pala Olimpico спочатку у півфіналах 10 і 12 травня, а потім у великому фіналі — 14 травня.

Ведучими Євробачення-2022 стали британський співак, володар титулу "Найкращий поп/рок-виконавець-2007" Міка, італійська співачка, неодноразова переможниця конкурсу "Ґреммі" Лаура Паузіні й шоумен, ведучий італійської версії "X-Factor" Алессандро Каттелан.

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