У Тернополі відбувся кастинг на головну роль у фільмі жахів

У Тернополі відбувся кастинг на головну роль у короткометражному фільмі жахів "Кінцева 9 ¾". Про це Суспільному розповів режисер стрічки Максим Мельник.

За його словами, на кастинг пройшли 15 людей. Це професійні актори та аматори.

Першим проходив відбір 18-річний тернополянин Максим Сименюк.

"Маю невеликий досвід у кастингах, але вчусь на театральному, тому намагаюся набиратися досвіду в цьому руслі", – каже хлопець.

Після короткого інтерв'ю, претендентів на роль фотографували, також записували їхні контакти. Учасників кастингу записували на камеру, щоб побачити, який вигляд вони мають у кадрі.

Суспільне Тернопіль Кастинг на головну роль у фільмі жахів

Вчитель фізкультури Сергій Петелін розповів, що йому 27 років, після роботи має вільний час, тому бере участь у різних зйомках.

"Брав участь у менший проєктах, у рекламних зйомках, у фотозйомках, один раз подіумом ходив".

Режисер короткометражки Максим Мельник каже, що шукає актора на роль кур'єра з доставки їжі.

"Вік до 30 років. Це має бути молодий, активний чоловік. Я надаю перевагу професіоналам, але буває, що трапляються такі перли, що хочеться попрацювати саме з цією людиною".

Фільм "Кінцева 9 ¾" стане початком циклу короткометражок. Його знімають за власні гроші, яку суму витратять на кінокартину, знатимуть після завершення зйомок.

"Кожен фільм – це різна історія. Він буде тривати близько 7 хвилин. Серій буде багато, близько 22-ох. У загальному жанр – це хорор з елементами чорного гумору", – розповів продюсер фільму Богдан Голич.

Суспільне Тернопіль Учасник кастингу

Кастинг провели в Тернопільському обласному об'єднанні Всеукраїнського товариства "Просвіта". Зйомки фільму "Кінцева 9 ¾" мають відбутися 19 лютого в Тернополі.

Максим Мельник – тернопільський режисер, автор трьох короткометражок. Його дебютна стрічка комедійний детектив "Пакєт" у 2018 році взяла гран-прі на Коростенському фестивалі вуличного кіно. Презентував режисер також кінострічку "One life", яка зайняла друге місце на фестивалі "BRUKIVKA", а також короткометражку "Однокласник".

Читати також