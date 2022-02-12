Олег Сенцов представив у Харкові стрічку "Носоріг"

У Харкові 12 лютого відбувся допрем'єрний показ стрічки "Носоріг" Олега Сенцова.

З 17 лютого стрічка виходить у прокат у 130 кінотеатрах України, розказав в ефірі радіо "Накипіло" Олег Сенцов.

"Це кримінальна драма, є жорстокі сцени, але це більш притчева історія, яка несе зріз історії 90-х років, щоб показати щось ширше, ніж кримінальний світ", — розказав Сенцов.

Окрім Харкова, допрем'єрні покази "Носорогу" відбулися у Кривому Розі, Львові, Хмельницькому.

"Перший допрем'єрний показ відбувся в Кривому Розі, бо там були зйомки, потім був Львів, Хмельницький. Після Харкова — Київ, далі — всеукраїнський прокат. В Кривому Розі це була велика подія, тому що Кривий Ріг не розбещений культурними подіями, це не Львів, Київ чи Харків", — розповів режисер.

Що відомо

"Носоріг" є другою повнометражною роботою українського режисера Олега Сенцова. Світова прем’єра фільму відбулася на 78-му Венеційському кінофестивалі. Фільм створений у копродукції України, Польщі та Німеччини.

У стрічці розповідається історія чоловіка на прізвисько "Носоріг", який потрапляє до кримінального світу у 1990-х роках. Головного героя зіграв Сергій Філімонов.

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