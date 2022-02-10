Історії п’яти дітей, батьки яких перебувають за ґратами або зникли безвісти в тимчасово окупованому Криму, взяті за основу документального фільму "Поверніть мого тата", що був знятий у 2021 році. Прем’єрний показ кінострічки у Запоріжжі відбувся в кінотеатрі імені Довженка, вчора 9 лютого.

На заході побувала кореспондентка Суспільного Олена Черкун.

Тимчасова окупація Криму торкнулась не лише дорослих, але й дітей, розповідає менеджерка кримськотатарського ресурсного центру "Кримськотатарський ресурсний центр" Людмила Коротких:

"Часто люди вважають, що в Криму немає ніякого спротиву, що в Криму є різні фейки про те, що там був мирний референдум, що дійсно люди щось самі обирали, хотіли жити в Росії, але це не так. Сьогодні в Криму ми маємо 197 дітей політичних в’язнів".

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Буквально сьогодні зранку ще 9 дітей залишилось без батьків, тому що до ще чотирьох людей, до чотирьох чоловіків прийшли з обшуками – їх затримали, є всі підстави вважати, що їм не вдасться сьогодні повернутися додому", — додає менеджерка.

Фото: Суспільне Запоріжжя Людмила Коротких

На прем’єрний показ фільму прийшла й Наталя Опенко. Жінка у 2014 році разом з дворічною дитиною та мамою переїхала із Криму, восьмий рік мешкає у Запоріжжі. Каже, наразі до Криму повертатись небезпечно, але пам’ятати та говорити про півострів необхідно.

Фото: Суспільне Запоріжжя Наталя Опенко

"Виїхали через окупацію, тому що я для себе ніколи не бачила Росію, як країну для комфортного проживання. По моїх власних відчуттях окупація почалась в ніч з 26 на 27 лютого, коли полетіли дуже багато літаків військових, аж вікна тремтіли. Доки ми сприймаємо Крим як свою, але окуповану територію, є надія, що її колись звільнять", — розповідає Наталя Опенко.

Представниці кримськотатарського ресурсного центру закликають представників влади доєднатись до інформаційної кампанії «Допоможи бранцям Кремля». Пропонують взяти шефство над кримчанами, які зазнали арештів або переслідування з боку російських окупантів:

"Це велика несправедливість, яка сьогодні спіткала моїх в тому числі й кровних земляків. Вони страждають за майбутнє свого народу. За майбутнє єдності України. У кожній школі українській, в кожному університеті цей фільм обов’язковий для перегляду", — наголошує Рахімя Ахмерова, керівниця Запорізького центру татарської культури "Алтин Ай".

Фото: Суспільне Запоріжжя Рахімія Ахмерова

На перегляд фільму завітав і голова громадської організації "Запорізька рада ветеранів АТО" Вячеслав Зайцев: "Щоб ми згадали про тих хлопців, які в окупації залишаються вірними Україні. Ми бачимо лише 5 історій тих, хто теж віддає кращі роки свого життя за долі свого народу".

Фільм "Поверніть мого тата" перекладений сімома мовами та братиме участь у 12 міжнародних кінофестивалях. В Україні стрічку показали вже у шести містах, серед яких Одеса, Дніпро та Мелітополь.

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