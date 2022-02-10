Сумчанки зняли хореографічне відео, яке увійшло у топ-10 кращих зі всього світу

Хореографка із Сум Світлана Вечірка разом із відеографкою Альоною Гайдуковою створили танцювальне відео, яке відібрано у програму показу на 50-му ювілейному танцювальному фестивалі "50th Annual Dance on Camera Festival" і буде показано 13 лютого у кіноцентрі Elinor Bunin Munroe Film Center на Бродвеї у Нью-Йорку. Як прийшла ідея такого танцю та як його знімали — читайте у нашому матеріалі.

На запитання "Що відчули після того, як дізналися про результат свого відео?", Світлана говорить: "Це класно. Дуже рада, адже фільм покажуть на великому екрані у Лінкольн центрі в Нью-Йорку. Дуже надихає".

"Мені було цікаво зняти кінотанець. Локацією обрала Могрицю, а підготовку вирішила зробити у форматі лабораторії - коли немає чіткого уявлення про кінцевий результат, а процес створення хореографії та твору - експеримент. Тобто, я пропонувала танцівницям різні інструменти по творенню хореографії, та роботи з нею. Саме пошук і процес творення - найцінніше, найцікавіше." - згадую хореографка.

Танець створювали у рамках проєкту "Лабораторія танцю". У ньому брали участь 7 жінок різного віку і досвіду від 16 до 37 років. Лабораторія тривала тиждень, 4 зустрічі по 3-4 години.

"Із самого початку це відео не знімалося під конкретний фестиваль. Це взагалі не була кіноробота. Це було фінальне відео курсу з танців, який організувала Світлана" - говорить Альона Гайдукова.

Жінка згадує, що в одну з їх зустрічей зі Світланою, вона розповіла їй про можливість подавати подібні відео на тематичні кінофестивалі. "Про таку можливість я дізналась взимку минулого року, коли подавала на стамбульський кінофестиваль свою короткометражку і шукала варіанти" - розповідає Альона. Виявилося, є багато фестивалів саме із танцювальними роботами. Світлана сама знайшла фестиваль, а відеографка допомагала адаптувати відео під технічні вимоги.

Світлана Вечірка розповідає: "Почала шукати фестивалі після публікації нашого фільму у соц. мережі. Знайшла багато. "Dance on camera festival" триває вже 50 років поспіль, він специфічний, що бачимо із назви. Жінка говорить, що спочатку не подала заявку, але пізніше побачила анонс про відбір у соц. мережі, виконала вчасно всі умови та потрапила у 10 переможців.

Альона розповіла, що із хореографами раніше працювала. Але робила це вибірково, бо це дуже специфічна робота, за її словами. "Танцівники - люди творчі, часто їх у кадрі багато, і кожен хоче внести своє бачення в результат. Це нормально. Але досить складно".

Все це мало увінчатися фінальним роликом із поставленим Світланою танцем. Жінки попередньо зустрілися, обговорили ідеї, де і коли це має бути знято, як мають виглядати танцюристи, переглянули референси - картинки та відео, на які ми спиралися. Автор ідеї - Світлана. Але яким саме буде відео в результаті було не зрозуміло до самого фінального монтажу - зізнається відеографка.

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