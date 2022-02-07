14 лютого у Кропивницькому працюватимуть два відділи державної реєстрації актів цивільного стану, а в районах тільки ті, які матимуть заяви, подані напередодні. Про це Суспільному розповів заступник начальника міжрегіонального управління у Кіровоградській області Андрій Грималюк.

Понеділок 14 лютого – вихідний день для відділів РАЦС, проте до Дня закоханих у Кропивницькому працюватимуть Фортечний та Подільський відділи. "Подільській надаватиме послугу "Шлюб за добу", тобто можна за день подати заяву та зареєструвати стосунки. Фортечний ж прийматиме заяви, або якщо вони були вже подані, реєструватиме у звичайному режимі", – сказав Андрій Грималюк.

Графік роботи відділів подовжили на дві години: з 08:00 до 20:00, тоді як у будні працюють до 17:00.

7 лютого відомо, що у Кропивницькому у цей день планують одружитись 15 пар, у районах – п'ять.

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