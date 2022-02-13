На Рівненщині за минулу добу, 12 лютого, лабораторно підтвердили 694 нові випадки інфікування COVID-19. Про це оперативний штаб про ОДА зранку 13 лютого. Від ускладнень померли семеро хворих.

Протягом доби зробили 2 017 ПЛР і 17 ІФА-досліджень та 1 346 швидких тестів. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від 11 днів до 2 років:

Рівненський район – 365 (м. Рівне – 264);

Дубенський район – 98 (м. Дубно – 6);

Сарненський район – 140 (м. Сарни – 30);

Вараський район – 91 (м. Вараш – 50).

За добу одужали 250 людей. Від початку пандемії коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 140 228 людей (3 779 057 –

На Рівненщині з початку пандемії зареєстрували 2 467 смертей від ускладнень хвороби (102 808 – в Україні). За минулу добу померли: 75- та 80-річні жительки м. Вараш, 67-річна жителька смт Томашгород, 67-річна та 67-річний жителі м. Дубно, 57-річна жителька м. Березне та 67-річний житель м. Рівне.

Станом на 13 лютого, за офіційними даними, в області є 21 469 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом – 44,4%, днем раніше вона становила 43,3%.

Добова динаміка COVID-підтверджень від початку місяця: 1 лютого – 1 695; 2 лютого – 1 986; 3 лютого – 2 521; 4 лютого – 1 977; 5 лютого – 1 291; 6 лютого – 1 142; 7 лютого – 1827; 8 лютого – 2 006; 9 лютого – 1 917; 10 лютого – 1 499; 11 лютого – 1 145; 12 лютого – 694.

В Україні за добу підтвердили 24 518 нових випадків COVID-19, 140 людей померли.

За даними РНБО, станом на 12 лютого кількість вакцинованих однією дозою на Рівненщині становила 409 442 людини це 35,83% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 408 136 людей, це 35,72%. Бустерну дозу отримали 11 762 людини.

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