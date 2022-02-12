Голова Кіровоградської облдержадміністрації Марія Чорна заявила про спробу хакерської атаки на її соцмережі. Вона вважає це "спробою впливу на безпеку регіону".
За словами Марії Чорної, її облікові записи в WhatsApp та Telegram намагались зламати вночі.
"Сьогодні на мені – голові територіальної оборони Кіровоградщини – лежить відповідальність перед майже мільйонною областю. Тому це хакерське втручання вважаю спробою впливу на безпеку регіону. Про подію повідомила кіберполіцію, порушено кримінальне провадження. Друзі, зараз наше головне завдання залишатися у спокої. Наша сила у вірі в армію і Головнокомандувача", – йдеться у повідомленні.
Кримінальне провадження порушили за частиною першою статті 361 "Несанкціоноване втручання у роботу комп'ютерів", сказала Суспільному речниця поліції області Віталіна Бевзенко. Карається позбавленням волі від трьох до п'яти років.
Що відомо
- 29 січня в Україні зафіксували чергову спробу кібератак на організації та установи.
- Попередня спроба була у ніч з 13 на 14 січня. Хакери атакували українські урядові сайти, також був тимчасово недоступний портал "Дія".
Читайте також
- Кропивничани приєднались до Всеукраїнського Маршу єдності за Україну на тлі загрози військового вторгнення Росії на українську територію.
- "Не панікуючи, готуйся". На Кіровоградщині охочих вчили стріляти та надавати домедичну допомогу
Підписуйтеся на новини Суспільне: Кропивницький у Вайбері , Телеграм та Інстаграм та Ютуб.
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх. Заповнити форму можна тут. Ваші історії важливі для нас!