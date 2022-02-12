Збройні Сили України дотримуються режиму припинення вогню, не планували і не здійснювали жодних обстрілів, у тому числі у напрямку Донецька. Про це повідомляє штаб ООС.

"Спостерігачі ОБСЄ також підтверджують, що жодних обстрілів зі сторони Збройних Сил України не фіксували", — йдеться у повідомленні.

За даними штабу, артилерійські підрозділи зі складу Об’єднаних сил знаходяться в районах відведення.

Що відомо

Жителі окупованого Донецька у соцмережах повідомляли про вибух. Ватажок окупантів Пушилін російським ЗМІ заявив, що вибух стався на території, підконтрольній Україні.

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